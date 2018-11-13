انقلاب اسلامی ایران پدیده ای منحصر به فرد در تاریخ بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از کنگره سه هزار شهید قزوین با محوریت اجلاسیه جامعه زنان روز سه شنبه باحضور سردار غلام‌حسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و چهار هزار نفر از بانوان استان از اقشار مختلف دانش آموزان، کارمندان، طلاب، حوزه های مقاومت بسیج محلات در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این اجلاسیه اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس یک پدیده است که با تمامی جنگ ها متفاوت است چرا که در این دوران تمام اقشار بویژه بانوان حضور موثر داشتند.

وی افزود: جنگ تحمیلی با همه جنگ های دنیا تفاوت اساسی دارد.هیچ جای دنیا جنگی وجود ندارد که همه اقشار در هر جایگاهی از انقلاب و نظام دفاع و ایثارگری کرده باشند.



استاندار قزوین بیان کرد: دختران و مادران و همسرانی که پیشانی بندها را بر پیشانی بلند فرزندان خود بستند و آنها را بدرقه جبهه کردند و پس از چندی جنازه فرزندان خود را دریافت کردند، این روحیه را فراموش نمی کنیم.

زاهدی یادآور شد: فراموش نمی کنیم زنانی که ناله آنها فریاد تسلیم نبود بلکه حق طلبی و حق جویی بود، همچنین ادای احترام میکنم به همه زنان جامعه استان قزوین به خصوص مادران و همسرانی شهدا و فرزندان و همسران جانبازان که باید به آنها افتخار کنیم.



