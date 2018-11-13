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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۶

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر:

زیرساخت‌های گردشگری گناوه تقویت شود

زیرساخت‌های گردشگری گناوه تقویت شود

بوشهر - مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری گناوه تاکید کرد.

حمید بردستانی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمران شهری گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بندر گناوه ویترین گردشگری تجاری استان بوشهر است که می طلبد توجه جدی به آن صورت بگیرد.

وی افزود: امروز از زیرساخت‌های گردشگری بندر گناوه به اتفاق مسئولین میراث فرهنگی و گردشگری استان، شهردار و معاونین شهرداری بندر گناوه بازدیدی صورت گرفت و دستورات لازم نیز صادر شد.

بردستانی با تاکید بر اینکه گردشگری یکی از ظرفیت بالقوه این شهرستان به شمار می رود ادامه داد: هدف از این بازدید برنامه ریزی صحیح و منطقی و آماده سازی بندر گناوه برای پذیرش مهمانان و گردشگران آست.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر یادآور شد: گردشگری تجاری و تفریحی از ویژگی های بندر گناوه است.

بردستانی با بیان اینکه توسعه شهرها باید بر اساس مزیت های نسبی آنها اتفاق بیفتد خاطرنشان کرد: برای توسعه همه شهرها نباید یک نسخه واحد در نظر گرفته شود.

کد مطلب 4456971

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