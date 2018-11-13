حمید بردستانی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمران شهری گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بندر گناوه ویترین گردشگری تجاری استان بوشهر است که می طلبد توجه جدی به آن صورت بگیرد.

وی افزود: امروز از زیرساخت‌های گردشگری بندر گناوه به اتفاق مسئولین میراث فرهنگی و گردشگری استان، شهردار و معاونین شهرداری بندر گناوه بازدیدی صورت گرفت و دستورات لازم نیز صادر شد.

بردستانی با تاکید بر اینکه گردشگری یکی از ظرفیت بالقوه این شهرستان به شمار می رود ادامه داد: هدف از این بازدید برنامه ریزی صحیح و منطقی و آماده سازی بندر گناوه برای پذیرش مهمانان و گردشگران آست.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر یادآور شد: گردشگری تجاری و تفریحی از ویژگی های بندر گناوه است.

بردستانی با بیان اینکه توسعه شهرها باید بر اساس مزیت های نسبی آنها اتفاق بیفتد خاطرنشان کرد: برای توسعه همه شهرها نباید یک نسخه واحد در نظر گرفته شود.