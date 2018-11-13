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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد؛

تلفات حمله موشکی به اتوبوس نظامیان اسرائیل بیش ازیک کشته بوده است

تلفات حمله موشکی به اتوبوس نظامیان اسرائیل بیش ازیک کشته بوده است

یک تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد که تلفات حمله موشکی مقاومت به اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست بیش از یک کشته بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «عدنان ابوعامر» تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد که این رژیم متحمل تلفاتی بیش از آنچه که اعلام می کند، شده است.

بر اساس این گزارش، این تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد که تلفات حمله موشکی مقاومت به اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست بیش از یک کشته بوده است.

وی گفت: چه کسی می‌تواند ما را قانع کند که نتیجه اصابت موشک هدایت شونده «کورنت» گروه های مقاومت به اتوبوس نظامیان اسرائیلی که سقف آن به آسمان پرتاب شد، کشته شدن تنها یک صهیونیست بوده است، به ویژه اینکه پس از این عملیات، اسرائیل به طرز دیوانه‌واری در حال بمباران شدید غزه است.

گفتنی است، صهیونیستها از زمان آغاز حملات تلافی جویانه مقاومت به مواضع آنها، تلاش می کنند تا بر خسارت های خود سرپوش بگذارند.

کد مطلب 4456973

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    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
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