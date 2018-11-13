برگزاری اختتامیه جایزه داستان تهران در دارالفنون

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی سومین دوره جایزه داستان تهران با میزبانی مدرسه دارالفنون تهران برگزار می‌شود.

این مراسم روز شنبه 26 آبان‌ماه و از ساعت 6 تا هشت عصر برگزار خواهد شد و در آن جمعی از داستان نویسان و مدیران شهری حضور خواهند داشت.

در مراسم پیایانی این دوره از جایزه داستان تهران نفرات اول تا سوم و نیز پنج اثر تقدیرشده معرفی خواهند شد.

همچنین شهرداری منطقه دوازده تهران نیز اقدام به معرفی دو برگزیده ویژه خواهد کرد.

برگزیدگان این جایزه در بخش اصلی به ترتیب هفت، پنج و سه میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد و نفرات تقدیرشده نیز جایزه یک میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین برگزیدگان بخش ویژه نیز جایزه نقدی دو میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

مدرسه دارالفنون در میدان امام خمینی ابتدای خیابان ناصرخسرو واقع شده است.