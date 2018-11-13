به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه نام‌گذاری شهرستان قرچک ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول در خصوص موضوع نام‌گذاری واحدها و تقسیمات کشوری اظهار داشت: هر نام و اسم در این زمینه که حاوی بار تاریخی، اجتماعی و نشان‌دهنده گذشته فرهنگی و ارزش‌های این نواحی که در واقع این نام‌ها شناسنامه و بخشی از فرهنگ و تاریخ مناطق است و از دلایل اهمیت این نام‌گذاری‌ها کارکرد و تأثیر آن در حفظ همبستگی ملی است.

وی در ادامه با اشاره به سابقه برخی تغییرات در اسامی مکان‌ها و تقسیمات کشوری گفت: درگذشته و در مقاطع زمانی مختلف برخی تغییرات در این اسامی انجام‌شده ولی ازآنجاکه نام‌های جدید متناسب با شرایط فرهنگی، تاریخی و اجتماعی منطقه نبوده است و توسط شهروندان و ساکنین موردتوجه و استقبال واقع نشده است مجدداً از نام‌های قدیمی استفاده می‌شود.

سرپرست فرمانداری قرچک افزود: در بدو تأسیس واحدهای جدید تقسیمات کشوری می‌بایست توجه لازم به نام‌گذاری‌ها انجام شود زیرا در آن مراحل نام‌گذاری با سهولت صورت می‌پذیرد اما درصورتی‌که پس از تصویب و تأسیس واحد جدید قصد تغییر نام داشته باشیم کار سخت خواهد بود.

