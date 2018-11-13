به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ستوده صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اضافه کرد: آمارگیری و طرحهای تحقیقاتی انجام یافته در حوزه بهداشت سلامت جسمی و روان بانوان استان اردبیل غالبا جمعیت سنی ۳۰ تا ۵۹ ساله را مورد بررسی قرار داده و برای بررسی دقیقتر نیازمند توجه به تمام گروههای سنی هستیم.
وی افزود: بانوان قسمت مهم، فعال و تأثیرگذار جامعه را تشکیل میدهند و لازمه برخورداری از جامعهای پویا و توسعه یافته بهرهمندی از مادرانی سالم، بانشاط و آشنا به تمامی مهارتهای مورد نیاز زندگی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه نباید در نظرسنجی و انجام تحلیلها قسمتی از جامعه را فراموش کرد، اضافه کرد: از این رو که بخش عمدهای از مردم در مناطقی که اقتصاد آن بر پایه گردشگری است از روستاها هستند، به تنهایی بررسی ترکیب جمعیت شهری و یافتن تحلیلهای مناسب فرهنگی، اجتماعی و بهداشت عمومی جامعه مفید واقع نخواهد شد.
وی ادامه داد: با اعلام سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان از جمله بحثهای مهمی بوده که جوامع مختلف درگیر آن هستند و انحصار و اکتفا به بعد جسمانی و مدنظر قرار دادن این موضوع جایگاه بهداشت روان را مورد خدشه قرار خواهد داد.
ستوده افزود: جایگاه استان اردبیل در حوزه سلامت روانی نیازمند بررسی و گزارش دقیق از سوی دستگاههای مرتبط بوده تا در صورت هر گونه مشکل احتمالی در هر بخش با تعامل همهجانبه و برنامهریزی مورد نظر به دنبال راهکارهای اساسی بود.
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