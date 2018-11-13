آمریکا: کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ژاپن سفر کرده است، در پیامی توییتری مدعی شد: کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار خواهد بود و مادامی که به خلع سلاح کامل و قابل راستیآزمایی نرسیم، تحریمها نیز به قوت خود باقی میماند. آمریکا، ژاپن و مابقی جهان به نتیجهای کمتر از این راضی نمیشوند.
وی در پیام دیگری، اشتراک نظر درباره آزادی عمل در ایندوپاسیفیک، تجارت آزاد و تداوم کارزار فشار علیه کره شمالی را از موضوعاتی عنوان کرد که در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن مطرح شده است.
نظر شما