آمریکا: کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ژاپن سفر کرده است، در پیامی توییتری مدعی شد: کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار خواهد بود و مادامی که به خلع‌ سلاح کامل و قابل راستی‌آزمایی نرسیم، تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی می‌ماند. آمریکا، ژاپن و مابقی جهان به نتیجه‌ای کمتر از این راضی نمی‌شوند.

وی در پیام دیگری، اشتراک ‌نظر درباره آزادی عمل در ایندوپاسیفیک، تجارت آزاد و تداوم کارزار فشار علیه کره شمالی را از موضوعاتی عنوان کرد که در دیدار با شینزو آبه نخست‌ وزیر ژاپن مطرح شده است.