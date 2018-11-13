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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

آمریکا: کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار است

آمریکا: کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار است

معاون رئیس جمهوری آمریکا مدعی است کارزار فشار علیه کره شمالی مادامی که خلع سلاح کامل و قابل راستی‌آزمایی حاصل نشده، برقرار خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ژاپن سفر کرده است، در پیامی توییتری مدعی شد: کارزار فشار علیه کره شمالی برقرار خواهد بود و مادامی که به خلع‌ سلاح کامل و قابل راستی‌آزمایی نرسیم، تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی می‌ماند. آمریکا، ژاپن و مابقی جهان به نتیجه‌ای کمتر از این راضی نمی‌شوند.

وی در پیام دیگری، اشتراک ‌نظر درباره آزادی عمل در ایندوپاسیفیک، تجارت آزاد و تداوم کارزار فشار علیه کره شمالی را از موضوعاتی عنوان کرد که در دیدار با شینزو آبه نخست‌ وزیر ژاپن مطرح شده است.

کد مطلب 4456983
مریم خرمایی

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