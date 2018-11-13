فعالیت ۴۸۰کلینیک مددکاری/استفاده از مددکاران در سیاستگذاری و اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار گفت: مددکاری اجتماعی در عرصه های مختلف می تواند تاثیرگذار باشد و نقش کلیدی داشته باشد و باید در سیاستگذاری های اجتماعی و تغییر ساختار از حضور مددکاران استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه موانع ساختاری مانع دسترسی به فرصت ها هستند گفت: به مددکاران در عرصه سیاست و رفاه اجتماعی و در برنامه ریزی ها باید توجه ویژه ای شود و به سمت ایجاد قطب های متعدد مددکاری اجتماعی باید حرکت کنیم.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: همچنین در عرصه های سازمانی و مدارس از حضور مددکاران اجتماعی بهره مند شده ایم که باید حضور آنان را نیز بیشتر کنیم به طوری که طرح نماد دانش آموزان در مدارس با حضور مددکاران اجرایی می شود.

به گفته مسعودی فرید: در کنار حضور مددکاران اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و بخش دولتی نیز می توانند در اثربخشی امور موثر باشند و ما می توانیم بخشی از کارها را چه در عرصه اجرا و سیاستگذاری به آنها واگذار کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۸۰ کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور فعال است، گفت: باید در این حوزه صرفاً از ارائه خدمات به سمت دسترسی های برابر و تغییر ساختار حرکت کنیم و در صورت ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری می توانیم از آسیب ها کم کنیم چرا که جامعه نابرابر باعث بروز آسیب های اجتماعی بیشتری خواهد شد و ساختار نابرابر مانع رسیدن به توانمندسازی می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در حوزه فقر دو نوع دیدگاه وجود دارد. یکی توانمندسازی و دیگری سیاستگذاری و در صورتی که فرد از چرخه توسعه بازبماند به وی کمک می شود که ما در کشورمان دومین موضوع را پیگیری می کنیم که به نظر می رسد باید به بخش اولیه آن توجه بیشتری شود و دانشگاه های ما نیز باید به سمت جامعه محوری حرکت کنند.