به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری صبح سه شنبه در اولین جلسه کارگروه نامگذاری شهرستان قرچک با ارائه توضیحاتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری اظهار داشت: پس از ابلاغ این دستورالعمل با همفکری و مشورت، از برخی فرهیختگان شهرستان که دارای اطلاعات کافی و مناسب و نیز تخصصهای لازم درزمینهٔ های جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و ادبیات بودند جهت تشکیل کارگروه دعوت به عمل آمد.
جعفری در ادامه افزود: پس از دعوت از فرهیختگان در صدد بودیم تا در خصوص بررسی برخی نامها و اسامی مکان و واحدها و عناصر تقسیمات کشوری که ممکن است نیاز به تغییر در آنها محسوس باشد فعالیت لازم صورت گیرد.
معاون سیاسی انتظامی فرماندار قرچک گفت: اولین جلسه این کارگروه باهدف بهرهبرداری از راهنماییها و نظرات فرماندار قرچک و سایر اعضاء کمیسیون برگزار میشود.
گفتنی است جلسه کارگروه نامگذاری شهرستان قرچک به ریاست بهمن خطیبی سرپرست فرمانداری و با حضور علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و دیگر اعضا این کارگروه در دفتر فرماندار برگزار شد.
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