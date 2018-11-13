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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

معاون سیاسی انتظامی فرماندار قرچک خبر داد؛

تشکیل کارگروه نام‌گذاری قرچک با همفکری فرهیختگان این شهر

تشکیل کارگروه نام‌گذاری قرچک با همفکری فرهیختگان این شهر

قرچک- معاون سیاسی انتظامی فرماندار قرچک از تشکیل کارگروه نام‌گذاری قرچک با همفکری فرهیختگان این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری صبح سه شنبه در اولین جلسه کارگروه نام‌گذاری شهرستان قرچک با ارائه توضیحاتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری اظهار داشت: پس از ابلاغ این دستورالعمل با همفکری و مشورت، از برخی فرهیختگان شهرستان که دارای اطلاعات کافی و مناسب و نیز تخصص‌های لازم درزمینهٔ های جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و ادبیات بودند جهت تشکیل کارگروه دعوت به عمل آمد.

جعفری در ادامه افزود: پس از دعوت از فرهیختگان در صدد بودیم تا در خصوص بررسی برخی نام‌ها و اسامی مکان و واحدها و عناصر تقسیمات کشوری که ممکن است نیاز به تغییر در آن‌ها محسوس باشد فعالیت لازم صورت گیرد.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار قرچک گفت: اولین جلسه این کارگروه باهدف بهره‌برداری از راهنمایی‌ها و نظرات فرماندار قرچک و سایر اعضاء کمیسیون برگزار می‌شود.

گفتنی است جلسه کارگروه نام‌گذاری شهرستان قرچک به ریاست بهمن خطیبی سرپرست فرمانداری و با حضور علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و دیگر اعضا این کارگروه در دفتر فرماندار برگزار شد.

کد مطلب 4456999

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