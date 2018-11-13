به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش ورزشگاه امام رضا (ع) در جنوب شهر تهران از سوی شهرداری به باشگاه استقلال واگذار شد تا آبی‌ها از این ورزشگاه بنا به فراخور نیازشان استفاده کنند.

از آنجایی که این ورزشگاه به خصوص در بخش زمین چمن شرایط مناسبی نداشت، هرگز تمرینات آبی‌ها در این ورزشگاه صورت نگرفت تا ورزشگاه امام رضا به حالت نیمه تعطیل در آمده و هر از گاهی مورد استفاده تیم های پایه استقلال قرار گیرد.

بعد از تحولاتی که در آکادمی استقلال ایجاد شد و با آغاز مدیریت محمد مومنی در این آکادمی، با تعاملی که وی با شهرداری تهران به خصوص شهرداری منطقه ۱۸ بعمل آورد، این ورزشگاه در حال تجهیز شدن است تا به طور کامل در اختیار آکادمی باشگاه استقلال قرار گیرد.

چمن جدید این ورزشگاه نیز به زودی و پس از انجام زیرسازیهای لازم نصب می شود تا تیم های پایه باشگاه استقلال با خیالی آسوده از آن استفاده کنند. احداث خوابگاه مجهز و بازسازی جایگاه تماشاگران از دیگر اقداماتی هست که باشگاه استقلال با کمک شهرداری منطقه ۱۸ در این ورزشگاه انجام می دهد.