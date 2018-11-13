امسال ۱۰۰ میلیون دلار برای مهار ریزگردهای خوزستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم بهره برداری از فاز اول طرح احیای۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان با اشاره به نقش کلیدی خوزستان در تاریخ انقلاب و به ویژه دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: مردم ایران هرگز ایستادگی، مقاومت، تلاش و وطن دوستی مردم خوزستان را فراموش نمی کنند و این نقش تعیین کننده همیشه در یاد ملت ایران ماندگار است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرایی شدن فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در بازه زمانی کوتاه افزود: باید به شهرستان هایی که در فاز اول مورد کم توجهی قرار گرفتند در فاز دوم توجه لازم را داشته باشیم تا آنها نیز از نعمت های حاصله بیشتر بهره مند شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری طرح بسیار بزرگی است، تصریح کرد: یک عده در خارج از کشور اصرار دارند و با تلاش بسیار در زمینه ناکارآمد جلوه دادن نظام و ضعف آن در راستای حل مشکلات و تحقق پیشرفت کشور تلاش می کنند؛ متأسفانه برخی مواقع نیز صداهایی در کشور با آنها هم کلام می شود و این اصلا صحیح نیست.

منبع اطلاعاتی آمریکا اشتباه است

جهانگیری با تاکید بر اینکه منشأ و منبع اطلاعاتی آمریکا اشتباه است، ادامه داد: آنها با تلاش بسیار برای ناکارآمدی نظام تبلیغات گسترده ای انجام و فکر می کردند که ایران نمی تواند چهلمین سال پیروزی انقلاب را جشن بگیرد؛ آنها تلاش های بسیاری برای ایجاد موج اعتراضات گسترده در میان مردم داشتند که خوشبختانه همه بی نتیجه ماند.

وی با اشاره به اجرایی شدن پروژه های عظیم در کشور بعد از انقلاب گفت: ایران با محدودیت ها، جنگ و گرفتاری های بسیار ایجاد شده اقدامات عمرانی بسیار خوبی انجام داده و شاهد بهبود وضعیت عمران و آبادی کشور بودیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تمرکز بر مسائل مرتبط با آب و کشاورزی قرار داده شد، اضافه کرد: اولین سفر رئیس جمهور در سال ۹۲ به خوزستان بود و یک مجوز یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری اختصاص داد؛ اعتبارات این صندوق برای امور توسعه ای است و در بدترین شرایط اعتباری و مالی کشور اعتبار لازم برای این طرح اختصاص داده شد.

۳۲ درصد فروش نفت در صندوق توسعه ملی

جهانگیری با اشاره به اینکه حدود ۳۲ درصد درآمد نفت کشور را به صندوق توسعه ملی واریز می شود، بیان کرد: زمانی ایران دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می کرد ولی طی سال های اخیر شاهد کاهش صادرات بودیم که به تبع میزان دریافتی صندوق توسعه ملی نیز کمتر می شود؛ با تمام این اوصاف، اولویت اجرایی شدن طرح ۵۵۰ هزار هکتاری برای خوزستان و ایلام را فراموش نکردیم.

وی تصریح کرد: از سال ۹۳ که عملا طرح ۵۵۰ هزار هکتاری وارد مرحله اجرایی شد تاکنون ۲۹۵ هزار هکتار آن به اتمام رسیده و این بی انصافی است که دولت را ضعیف جلوه دهیم. آثار و برکات طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در سال های آینده نمود بیشتری دارد و به صورت دقیق با مظلومترین و زحمت کش ترین قشر جامعه یا همان کشاورزان مرتبط است.

جهانگیری عنوان کرد: نهایت طرح این است که کشاورز در نگهداری اراضی و شبکه تعاونی های بهره برداری تلاش بسیاری داشته باشد؛ جهاد کشاورزی و دیگر مسئولان استانی باید در این زمینه آموزش های لازم را به کشاورزان خوزستانی ارائه دهند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید از قطره قطره آب در بخش شرب، کشاورزی و صنعت صیانت و به خوبی مصرف کنیم، یادآور شد: فاز دوم طرح نیز با توافق بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اجرایی می شود؛ اگر از یک و نیم میلیارد دلار اعتباری باقی مانده باشد به فاز دوم اختصاص و اگر نه هم برای تأمین مالی آن اقدامات لازم را انجام می دهیم.

جهانگری خبر داد: از صندوق توسعه ملی، هشت میلیارد دلار برای پروژه های آبی و خاکی در غرب و جنوب غرب کشور اخذ کردیم؛ مردم این مناطق از مواهب این اعتبار بهره مند و تأثیرات بسیار خوبی بر اراضی استان های ذینفع دارد. در مجموع ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفته تا طرح های بزرگی را در حوزه آب و خاک کشور اجرا کنند که اختصاص این حجم از منابع در تاریخ ایران بی سابقه است.

پیگیری های خوب برای گرد و غبار

وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه هایی که مردم خوزستان را طی دو سال اخیر اذیت کرد و خصوصا اتفاق ناگواری که در سال ۹۵ رخ داد (قطعی برق، آب، رطوبت و ریزگرد همزمان) پدیده ریزگردها است، بیان کرد: برای حل این معضل در خوزستان، جلسات بسیاری تشکیل و پیگیری های خوبی انجام شد؛ در جلسه ای که در شهر ماهشهر تا بامداد به طول انجامید خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردم که یک بار دیگر باید لباس جهاد سازندگی به تن کرده و معضل ریزگردها را حل کنید.

معاون اول رئیس جمهور افزود: اجرای چند هزار هکتار بوته کاری، هفت هزار هکتار مرطوب کاری و همچنین مالچ پاشی و دیگر اقدامات انجام شده همه نشان از همت عالی برای رفع معضل ریزگردهای خوزستان است.

جهانگیری با اشاره به اینکه سال گذشته دولت منابع خاصی را به خوزستان اختصاص و برای حل معضل ریزگردها هزینه کرده است، بیان کرد: امسال ۱۰۰ میلیون دلار برای ریزگردهای خوزستان اختصاص داده شده تا هرچه سریعتر شاهد حل این معضل باشیم.

وی با اشاره به اینکه دولت خودش را مدیون خوزستان می داند، عنوان کرد: امروز کلنگ ۱۲ پست مدرن جی. آی. اس را برای خوزستان به زمین می زنند که ماشین آلات آن نیز عموما به کشور وارد و با اجرایی شدن این پست ها دیگر اتفاق قطعی برق گسترده در این استان را شاهد نخواهیم بود.