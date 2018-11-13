مجله مهر: با باران موشکی سربازان مقاومت غزه سخنگوی ارتش اسرائیل اعتراف کرد گنبد آهنین‌شان فقط توانسته ۶۰ موشک از ۲۰۰ راکت فلسطینی‌ها را رهگیری کند. اتفاقی که با واکنش کاربران فضای مجازی همراه بود که در ادامه بعضی‌ از آنها را می‌خوانید:



میم چه: با این وضعیت گنبد آهنین دیگه ما لازم نیست از سجیل و عماد برای نابودی اسرائیل استفاده کنیم چندتا راکت و خمپاره کار رو تموم میکنه:)

سید مرتضی: مثل اینکه اسرائیلی‌ها چند وقت یه بار برنامه دارن به دنیا ثابت کنن آمریکا به جای گنبد آهنی، گنبدپوشالی قالب کرده بهشون!

سفیر: کل سال خودشونو کشتن که بگن ایران امنیت نداره حالا حماس با چند تا موشک نشون داد گنبدپوشالی امنیت نمیاره.

محمد بینایی: از وقتی که رهبری گفت اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهید دید،اسرائیل دیگه اون اسرائیل سابق نشد!

واعظ‌زاده: اسرائیلی که نمیتونه از پس مردم غزه که سال‌هاست تو محاصره‌اند در بیان، اونوقت میخواد با ایران در بیافته...

دخو: جاداره سخنرانی چندسال پیش سیدحسن نصرالله به مناسبت روز غزه رو دوباره بخونیم:"اگر اسرائیل در برابر چند موشک فجر۵ فسلطین متزلزل و آشفته شد، چطور میخواهد هزاران موشک حزب‌الله را تحمل کند؟" (دیگه شاهکارهای شهید طهرانی مقدم که جای خود داره!)

شازده کوچولو: اگه اسرائیلی‌ها گنبدپوشالی رو دادن بودن سایپا بسازه مقاومتش بیشتر بود

حاج سعید: گنبد آهنین صهیونیست‌ها هم مثل تانک مرکاوا به تاریخ پیوست.

اورانیوم: وقتی از ۲۰۰ تا موشک پرتاب شده به سمت اسرائیل، نزدیک ۱۴۰ تا موشک از گنبد آهنین رد بشه، دیگه اون گنبد آهنین که هیچ، کاغذی هم نیست.



عارف چراغی: کاش اسرائیل ساخت گنبدپوشالی رو به کارخونه آبکش‌سازی تورقوزآباد واگذار می‌کرد!