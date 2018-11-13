به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوودریپورتر، اولین تیزر از چهارمین قصه مشهورترین اسباب بازی های دنیا یعنی «داستان اسباب بازی» منتشر شد. استودیوهای دیزنی و پیکسار این تریلر را دیروز دوشنبه ۲۱ آبان منتشر کردند.

آنچه از این تریلر و اطلاعات منتشر شده قبلی برمی آید این است که «داستان اسباب‌بازی ۴» حول احوال شخصیت وودی و سایر اسباب بازی ها پس از اضافه شدن یک اسباب بازی جدید به نام«فورکی - Forky» به اتاق صاحبشان می گردد. آنها همچنین به سفری ماجراجویانه می روند؛ سفری که به آنها نشان می دهد دنیا تا چه حد می تواند بزرگ و هیجان‌انگیز باشد.

تیزر با نمایی از وودی، بازلایتیر، جسی، آقای سیب زمینی، دایناسور رکس و سایر اسباب بازی ها آغاز می شود، در حالی که دست هم را گرفته و حلقه ای تشکیل داده‌اند. این حلقه در نهایت به شخصیت جدید فورکی ختم می شود در حالی که فریاد می زند: «من به این جا تعلق ندارم!» و بعد رو به دوربین توضیح می‌دهد: «من اسباب بازی نیستم!»

«داستان اسباب بازی ۴» تابستان سال آینده میلادی به اکران خواهد رسید.