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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

رییس انجمن مدیریت کیفیت:

انتظارات جامعه فراتر از کیفیت کنونی کالاها است

انتظارات جامعه فراتر از کیفیت کنونی کالاها است

رییس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه مدیریت کیفیت در سطح بنگاه و اقتصاد کلان متفاوت است، گفت: با چند بنگاهی که کیفیت را توسعه داده اند، به هدف نمی رسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین انتصاریان در مراسم روز ملی کیفیت که با حضور نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد در حال برگزاری است، گفت: تعالی و کیفیت پایانی ندارد، این در حالی است که حداقل پانزده سال است که جایزه ملی کیفیت ارایه می شود، ولی امروز این رویکرد کاملا متفاوت است؛ به این معنا که امروز به نتیجه فعالیت های بیست ساله در این حوزه دست یافته و هنوز راه درازی در پیش داریم.

رییس انجمن مدیریت کیفیت افزود: بهبود کیفیت به معنای توسعه بنگاهها و در نهایت توسعه اقتصادی بوده و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی است. البته زمانی می توانیم به توسعه کیفیت امیدوار باشیم که کیفی سازی در سطح اقتصاد کلان رخ دهد.

وی تصریح کرد: در قانونی که امسال ابلاغ شده، نظام نوین استانداردسازی را پیگیری می کند که اکنون اجرایی شده است، مختصات این قانون، مختصات نظام کلان مدیریت کیفیت بر ساختار اقتصاد کشور است؛ پس خلاهای قانونی رفع شده است.

مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد هم گفت: در این دوره بیش از ۲۷ هزار مدرسه ،ارزیابی کیفیت شده اند و از این میان در نهایت ۱۰ مدرسه ،شناسایی و از آنها تقدیر شد. همچنین ۸ واحد صنعتی و پنج واحد در زمینه ارتباطات و در مجموع ۲۳ بنگاه اقتصادی از نظر تعریف عمومی کیفیت موفق به دریافت گواهی اهتمام و تندیس جایزه ملی کیفیت کشور شدند.

کد مطلب 4457008

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