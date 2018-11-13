توزیع اعتبارات مدیریت بحران و خشکسالی منطقی و عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فلاحتی صبح سه شنبه در جلسه دیدار مجمع نمایندگان با مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اظهار کرد: حوزه جهاد کشاورزی از ارکان اقتصادی و توسعه جدی در استان است.

وی با بیان اینکه قشر زیادی از مردم استان با حوزه کشاورزی در ارتباط هستند، افزود: انتظار ما تلاش مضاعف برای رفع مشکلات بخش کشاورزی با رویکرد های جدی و علمی است.

نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی محصولات استراتژیک بسیار خوبی دارد، گفت: کیفیت و مرغوبیت محصولات کشاورزی باید در نظر گرفته شود و تمامی مناطق در حوزه محصولات باید در برنامه ای سه ساله صاحب واحدهای فرآوری شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه کشاورزی و بهره برداری و مدیریت در استان سنتی است، عنوان کرد: باید به مسائل علمی نگاه کنیم و برنامه داشته باشیم.

فلاحتی با اشاره به اینکه انتظار داریم تکلیف نماینده و نمایندگان بعدی در زمینه های کشاورزی مشخص باشد، بیان کرد: اگر علمی جلو برویم استان خراسان جنوبی جزء استان های برخوردار در کشور می شود و مردم استان از اقتصاد خوبی بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی استان کم برخورداری در بخش منابع آبی است، اظهار داشت: الگوی کشت استان باید اصلاح و علمی شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با بیان اینکه متاسفانه هنوز در استان کشت های آب بر فراوان و شیوه های آبیاری غلطی به کار گرفته می شود، افزود: احیای قنوات در استان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده در صورتی که مبلغ قنوات در استان بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه تقسیم عادلانه اعتبارات را دارد، گفت: شاخص های استان باید دیده شود و اعتبارات بر اساس آن توزیع شود.

فلاحتی با بیان اینکه در اعتبارات مدیریت بحران، خشکسالی و آبخیزداری حرف برای گفتن دارم چراکه توزیع اعتبارات منطقی نیست، عنوان کرد: خوشبختانه اخیرا قوانین مجلس در خصوص روستاییان و عشایر بسیار کارگشا و نگاه مجلس نسبت به روستاییان بسیار مثبت است لذا مسئولین استانی اگر در این خصوص پیشنهاداتی دارند به مجمع نمایندگان ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه در اکثر درخواست ها درخواست افزایش تامین اعتبار باید مد نظر قرار گیرد، بیان کرد: باید مدیریت جهادی را آموزش و عملیاتی کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با بیان اینکه فضای بودجه سال آینده مانند امسال نخواهد بود و وضعیت سخت تری خواهیم داشت، اظهار کرد: تلاش ما باید بر این باشد که با حداقل هزینه ها بیشترین بهره وری ها را داشته باشیم.