فرهنگ وقف باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین و کارشناسان حوزه وقف که در مجتمع قضایی مرحوم کریمی راد قزوین برگزار شد، گفت: سنت وقف یکی از برترین مظاهر احسان و نیکوکاری به مردم و کمک به مصالح جامعه وتنظیم امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و لازم است این سنت حسنه در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی شود.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: وقف یک موضوع اساسی است که در دین مبین اسلام نیز توجه ویژه و سفارش های فراوانی به این سنت حسنه شده است و در فضای اقتصادی امروز باید با وقف اموال خود دامنه خدمت رسانی از محل درآمدهای موقوفات را بالا برده و در جهت رفع محرومیت در جامعه تلاش کنیم.

وی افزود: ما وقف را به عنوان یک احسان ماندگار با کارکردهای اجتماعی متعدد می شناسیم از این رو حمایت از حوزه علم و فناوری در جهت شکوفایی استعدادها موضوعاتی است که می تواند به عنوان نیات واقفین قرار گیرد تا با انجام آن نام خود را در تاریخ ماندگار و جزء باقیات و صالحات خود نیز ثبت کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین به نقش رسانه های جمعی در جهت ترویج فرهنگ وقف اشاره کرد و گفت: نقش و تاثیرگذاری رسانه ها در حوزه های مختلف در جامعه بسیار اساسی و غیرقابل انکار است به همین خاطر رسانه ها باید در این زمینه از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کنند و این رسالت را به درستی انجام دهند و سنت حسنه وقف را ترویج دهند.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: در حوزه موقوفات خلاهایی وجود دارد ولی در جهت رفع این مشکلات باید تلاش کنیم و دستگاه قضایی استان حمایت از موقوفات را امری ضروری می داند و در جهت رفع تعارضات این حوزه اقدامات متعددی را دنبال می کند.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: اداره کل اوقاف باید در جهت حفظ و تثبیت موقوفات گام های موثری بردارد که مهم ترین آن سنددار کردن است و در این خصوص دستگاه قضایی تمام حمایت های قانونی و قضایی خود را اعمال خواهد کرد تا بخش عمده ای از مشکلات حوزه وقف برطرف شود.

رئیس شورای مسئولان قضایی استان تاکید کرد: اگر موقوفات به درستی حفظ شود و درآمدهای حاصل از وقف دقیق و در مسیر درست خرج شود آنگاه خود این امر، فرهنگ سازی است چراکه مردم اعتماد پیدا می کنند و اموال مادی و معنوی بیشتری را وقف می‌کنند.

وی در ادامه افزود: اگر درآمدهای حاصل از وقف در جایگاه خود خرج نشود و نماد بیرونی نداشته باشد، مشکلات متعددی به وجود می‌آورد که اگر وقف طبق نیاز روز باشد آنگاه شاهد از بین رفتن بسیاری از مشکلات جامعه خواهیم بود.

حجت الاسلام قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده های حوزه وقف در استان به شعبات ویژه و به قضاتی که اشراف کامل به امر وقف دارند ارجاع می شود تا به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد تا بحمدالله مشکلات و تعارضات حوزه وقف در استان با سرعت و دقت بررسی و حل وفصل شود.