بیش از 90 پروژه اشتغالزایی در دهه فجر در بیرجند افتتاح می شود

ربه گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جهرمی پس از ورود به خراسان جنوبی و حضور در مزار شهدای بیرجند، ادارات کار سربیشه، سرایان و درمیان را نیز افتتاح می‌کند و با حضور وی، پروژه‌های اشتغال ‌زایی سربیشه نیز به بهره برداری می ‌رسد.



بازدید از شهرک تخصصی سنگ سربیشه، بازدید از شهرک صنعتی بیرجند، دیدار با پرسنل سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی، دیدار با کارگران و کارآفرینان و سخنرانی در مراسم جشن بزرگ هسته‌ای در بیرجند از دیگر برنامه‌های اولین روز سفر وزیر کار و امور اجتماعی به خراسان جنوبی است.



همچنین روز جمعه، جهرمی به قاین می‌رود تا ضمن بازدید از شهرک صنعتی این شهرستان، کارخانه فرآورده‌های لبنی آنا را افتتاح نماید.



به گزارش مهر، آخرین برنامه وزیر کار و امور اجتماعی روز جمعه ، شرکت در نشست خبری با خبرنگاران خواهد بود.