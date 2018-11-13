ما در رعایت حقوق شهروندی کوتاهی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سیمایی صراف صبح امروز در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی و دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی در دانشگاه ها گفت: به حقوق شهروندی به صورت تجملاتی نگاه نکنیم بلکه یک ضرورت در کشور است. چرا که شاخص های یک کشور اسلامی اجرای حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: ما در این زمینه مشکل بسیاری داریم. زمانی که تدوین آن علنی شد انتقاداتی به آن شد که چه ضرورتی برای تدوین حقوق شهروندی وجود داشت. برخی از انتقادات به نظر خود من وارد بود چرا که ما به اندازه کافی در این زمینه هنجارسازی انجام نداده بودیم.

معاون پارلمانی وزیر علوم افزود: در حال حاضر در محاکم قضایی ما چند درصد آراء به دلیل نقض حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد؟ هزاران پرونده در زمینه محکومیت دولت ها در زمینه عدم رعایت حقوق شهروندی وجود دارد. حتی دولت های مدعی نیز این موضوع را به طور کامل رعایت نمی کنند.

سیمایی صراف بیان داشت: باید دید وضعیت حقوق شهروندی در کشور ما تا چه اندازه ای نهادینه شده است. چند استاد ما در این زمینه تربیت کرده ایم. بنابراین ادبیات ما در عرصه حقوق شهروندی ضعیف است و با رعایت این موضوع همچنان با مشکل مواجه هستیم و دولت نیز به معنای اعم در این زمینه بد عمل می کند.

معاون پارلمانی وزیر علوم تاکید کرد: ما باید یک خودانتقادی در زمینه حقوق شهروندی به خود داشته باشیم که در رعایت آن کوتاهی کرده ایم. متاسفانه گاهی به وسیله قانون تبعیض ها را ایجاد کرده و آن را قانونی می کنیم و این به علت ناآشنایی با اصول حقوق بشر و شهروندی است.

وی دوباره تاکید کرد: به این کار نباید به صورت تجملی و فانتزی نگاه کنیم بلکه آن یک ضرورت در کشور است.