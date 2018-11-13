یادواره ۲۶۷ شهید شهرستان بافت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی زاده صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی یادواره شهدای شهرستان بافت گفت: یادواره شهدای شهرستان بافت هشتم آذرماه امسال برگزار میشود.
وی با تاکید بر لزوم تبیین و ترویج فرهنگ شهادت افزود: فرهنگ شهادت برگرفتهشده از فرهنگ سیدالشهدا است. هدف از برگزاری یادواره شهدا و کنگره شهدا، تبیین فرهنگ شهادت است.
فرماندار بافت هم در این جلسه گفت: در برگزاری یادواره شهدا برنامهریزی لازم انجام شده و یادواره ۲۶۷ شهید شهرستان بافت برگزار میشود.
فتحعلی حمزه جواران خواستار همکاری ادارت در این خصوص شد و افزود: افرادی بودند که میخواستند یاد و خاطره شهدا را به حاشیه ببرند اما ناکام ماندند؛ یاد و نام شهدا در اولویت قرار دارد.
نظر شما