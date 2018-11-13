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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

امام‌جمعه بافت:

یادواره ۲۶۷ شهید شهرستان بافت برگزار می شود

یادواره ۲۶۷ شهید شهرستان بافت برگزار می شود

بافت - امام جمعه بافت از برگزاری یادواره ۲۶۷ شهید شهرستان بافت طی آذرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی زاده صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی یادواره شهدای شهرستان بافت گفت: یادواره شهدای شهرستان بافت هشتم آذرماه امسال برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم تبیین و ترویج فرهنگ شهادت افزود: فرهنگ شهادت برگرفته‌شده از فرهنگ سیدالشهدا است. هدف از برگزاری یادواره شهدا و کنگره شهدا، تبیین فرهنگ شهادت است.

فرماندار بافت هم در این جلسه گفت: در برگزاری یادواره شهدا برنامه‌ریزی لازم انجام‌ شده و یادواره ۲۶۷ شهید شهرستان بافت برگزار می‌شود.

فتحعلی حمزه جواران خواستار همکاری ادارت در این خصوص شد و افزود: افرادی بودند که می‌خواستند یاد و خاطره شهدا را به حاشیه ببرند اما ناکام ماندند؛ یاد و نام شهدا در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 4457028

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