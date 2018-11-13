برای مقابله با زلزله در تهران نباید گفتار درمانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای جلسه شورا بیان داشت: در سالگرد زلزله غرب کشور قرار داریم، یاد هموطنان آسیب دیده در این حادثه را گرامی می داریم و امیدواریم دستگاههای مسئول در رسیدگی به وضعیت این عزیزان، هرچه سریعتر بتوانند به وظایف خود عمل کنند.



وی تصریح کرد: شورای شهر تهران بعد از زلزله کرمانشاه مصوبه‌ای درباره کمک ۱۰ میلیارد تومانی به مناطق زلزله زده داشت که امروز بخشی از این کمک‌ها که در حدود ۳۰ دستگاه ماشین آلات است به کرمانشاه ارسال می‌شود.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سال گذشته و در زمان زلزله گفته شد که این زلزله هشداری گویا برای شهر تهران بود، اظهار داشت: زیرا که شدت آن نه به اندازه ای است که نادیده گرفته شود و نه به حدی که خسارات و تلفات سنگینی را در تهران ایجاد نکند، زمانی که با تعدادی از همکاران شورای شهر تهران در مناطق زلزله زده حضور یافتیم عمق این هشدار را بیشتر حس کردیم، خساراتی که زلزله ای اگر در حد زلزله غرب کشور در تهران رخ بدهد، برجا می گذارد قابل توصیف نیست.



وی ادامه داد: اکنون پس از یک سال از گذشت این حادثه و دیدن رنج های همطوطنان عزیزمان جای این پرسش است که برای کاهش آسیبها مقابل زلزله چه کرده ایم؟ آیا عملکرد مدیریت شهری و دولت در نوسازی بافتهای فرسوده، مقاوم سازی سازه های مهم و سیستم مدیریت بحران تحولی چشمگیر یافته است و می توانیم بگوییم آسیب پذیری تهران را در برابر زلزله کاهش داده ایم؟



رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر پاسخ منفی است باید در عملکرد خود تجدید نظر کنیم، متاسفانه امروز و با حضور بیشتر رسانه ها و شبکه های اجتماعی در تصمیم گیری ها، به جای آنکه نظارت عمومی بر عملکرد افزایش یابد، گرایش به سخن گفتن و گفتار درمانی به جای عملگرایی و واقع بینی رشد پیدا کرده است.



هاشمی خاطر تصریح کرد: ما برای مواجه با تهدیدات عینی نظیر زلزله و مشکلات واقعی نظیر آسیب پذیری در برابر سوانح، نیاز به اقدامات اجرایی و فیزیکی داریم، نه آنکه به سخنرانی، وعده دادن و ارائه برنامه های غیراجرایی بپردازیم.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه اکنون حدود یک سوم از مدت مسئولیت این دوره مدیریت شهری سپری شده است و ۳۰ ماه تا انتخابات آینده باقی مانده است، یادآور شد: تا چه زمانی می توانیم با گفتار درمانی و ارائه وعده ها یا فرافکنی مشکلات، عملکرد خود را توجیه کنیم.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: نارضایتی مردم از برطرف نشدن مشکلات اصلی شهر که آسیب پذیری مقابل سوانح طبیعی یکی از مهمترین موارد آن است یک واقعیت است و نمی توان این مطالبه عمومی را نادیده گرفت و از مردمسالاری و دموکراسی سخن گفت.



هاشمی در پایان تاکید کرد: اگر می خواهیم در صورت بروز حوادث طبیعی و سوانح، غافلگیر نشده و دچار بحران نشویم امروز زمان عمل کردن است وباید تحول جدی در روند مدیریت شهری و تزریق انگیزه و همت برای خدمت به بدنه شهرداری صورت گیرد، در غیراینصورت پاسخ مناسبی در برابر مطالبات مردم نخواهیم داشت.