به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح امروز در بازدید از روند پیشرفت پروژه ادامه همت تا کرج، اظهار کرد: این پروژه ملی بوده و پیشرفت فیزیکی‌اش به صورت مستمر رصد می شود.

وی با تأکید بر اینکه موانع بر سر راه این پروژه احصاء شده است، گفت: تدابیر لازم برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه مهم اتخاذشده است.

به گفته استاندار البرز دو هفته گذشته به دلیل ارسال نشدن قرارداد این پروژه مانعی ایجاد شد و منجر به تعطیلی موقت شد که با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات در سازمان برنامه‌وبودجه مشکل حل و قرارداد مربوطه در حال ابلاغ است.

نجفی با تأکید بر اینکه پیمانکار پروژه پس از توقفی کوتاه فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده، پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۹۲ درصد گذر بیشتر است.

وی اضافه کرد: طبق تعهدات پیمانکار و درصورتی‌که مانع جدی دیگری نباشد، یکی از قطعه‌های این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه استان البرز شاهراه مواصلاتی ۱۴ استان کشور است، گفت: بار سنگین ترافیک ملی آلودگی هوای استان را تشدید می‌کند امیدواریم با بهره‌برداری از پروژه همت و توسعه شبکه راه‌ها شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم.