  1. استانها
  2. البرز
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

استاندار البرز خبر داد:

توقف کوتاه مدت پروژه همت/ بهره‌برداری یک قطعه تا پایان سال

توقف کوتاه مدت پروژه همت/ بهره‌برداری یک قطعه تا پایان سال

کرج - استاندار البرز با اشاره به توقف کوتاه مدت پروژه ادامه همت تا کرج، پیشرفت این پروژه را بیش از ۹۲ درصد اعلام کرد و گفت: یکی از قطعه‌ها تا پایان سال بهره‌برداری می‌رشود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح امروز در بازدید از روند پیشرفت پروژه ادامه همت تا کرج، اظهار کرد: این پروژه ملی بوده و پیشرفت فیزیکی‌اش به صورت مستمر رصد می شود.

وی با تأکید بر اینکه موانع بر سر راه این پروژه احصاء شده است، گفت: تدابیر لازم برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه مهم اتخاذشده است.

به گفته استاندار البرز دو هفته گذشته به دلیل ارسال نشدن قرارداد این پروژه مانعی ایجاد شد و منجر به تعطیلی موقت شد که با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات در سازمان برنامه‌وبودجه مشکل حل و قرارداد مربوطه در حال ابلاغ است.

نجفی با تأکید بر اینکه پیمانکار پروژه پس از توقفی کوتاه فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده، پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۹۲ درصد گذر بیشتر است.

وی اضافه کرد: طبق تعهدات پیمانکار و درصورتی‌که مانع جدی دیگری نباشد، یکی از قطعه‌های این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه استان البرز شاهراه مواصلاتی ۱۴ استان کشور است، گفت: بار سنگین ترافیک ملی آلودگی هوای استان را تشدید می‌کند امیدواریم با بهره‌برداری از پروژه همت و توسعه شبکه راه‌ها شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم.

کد مطلب 4457031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه