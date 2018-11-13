به گزارش خبرنگار مهر، پرونده روزبه چشمی و فرشید اسماعیلی که پیش از بازی آبی پوشان مقابل ماشین سازی به دلایل انضباطی توسط شفر از حضور در تمرینات منع شده بودند، به کمیته انضباطی باشگاه استقلال ارجاع شد تا در خصوص این دو بازیکن تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

در حالی که برخی شایعات از کنار گذاشتن یکی از این دو بازیکن از جمع آبی‌ها بنا به همان دلایل انضباطی حکایت داشت، اما این اتفاق نخواهد افتاد. مسئولان باشگاه استقلال قصد کنار گذاشتن این دو بازیکن حتی در نیم فصل را ندارند.

روز یکشنبه فرشید اسماعیلی شخصا در کمیته انضباطی حضور یافت و توضیحات خود را در خصوص ابهامات پیش آمده ارائه داد اما روزبه چشمی که در تمرینات تیم ملی حضور داشت، به ناچار به صورت کتبی اظهاراتش را برای مسئولین کمیته انضباطی باشگاه استقلال ارسال کرد.

کمیته انضباطی باشگاه استقلال به زودی رای نهایی خود را در خصوص این دو بازیکن اعلام می کند.