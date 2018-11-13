برگزاری دومین نشست تخصصی «سازمان تئاتر آری یا نه؟»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، پنجمین نشست تخصصی کانون کارگردانان خانه تئاتر به مدیریت مسعود دلخواه رئیس هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر برگزار می شود.

در این نشست، هوشنگ توکلی کارگردان، بازیگر و مدیر سابق اداره تئاتر، محمود عزیزی استاد دانشگاه، کارگردان، بازیگر و مدیر سابق اداره تئاتر و مجید سرسنگی استاد دانشگاه، معاون فرهنگی دانشگاه تهران و مدیر سابق تماشاخانه ایرانشهر و خانه هنرمندان به سخنرانی خواهند پرداخت.

سری نخست این نشست در تاریخ ۱۴ مهر در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.