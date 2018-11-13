فستیوال روزهای «سیفژ» با عنوان «بچه های صلح» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «سیفژ» با نام کامل مرکز بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در سال ۱۹۵۵ بعد از جنگ جهانی دوم که موسسات بین‌المللی تشکیل شد بنا به توصیه یونسکو شکل گرفت، در سال‌های اولیه با حمایت یونسکو هم از نظر مالی و هم از نظر بین‌المللی حمایت شد.

مسئول نگارخانه سروناز که این رویداد را برگزار می کند به خبرنگار مهر گفت: هدف این مرکز همان طور که در اساسنامه آن هست ارتقای کیفیت فیلم کودک و نوجوان و در دسترس قرار دادن فیلم برای کودک و نوجوان و برای استفاده آنها در زندگی بود؛ در سال‌های بعد، این حمایت یونسکو کمرنگ شده و از چند سال پیش حمایت‌ها تقریبا قطع شد و دولت‌ها و موسسات خصوصی و غیرانتفاعی این کار را انجام می‌دهند.

هستی خالدی با بیان اینکه با سابقه فعالیت بیش از ۵۴ ساله این مرکز، کشورهای زیادی عضو این مؤسسه هستند، افزود: هر کشور می‌تواند بیش از یک عضو در این مرکز داشته باشد؛ فیلمسازان و فعالان حوزه کودک ایرانی مطرحی در این مرکز عضویت رسمی دارند.

وی در ادامه گفت: سیفژ در شیراز با حمایت کارشناسی پژوهش اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز، محبوبه شهرزاد و کارشناسی فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش از ۹۴ فعالیت های آموزشی خود را آغاز کرد در این دوران از حامیان اصلی این حرکت ها در شیراز بود.

خالدی در عین حال از همکاری پردیس سینمایی گلستان، حوزه هنرس فارس ، سینمای هنر و تجربه و هنر شهر آفتاب در این رویداد خبر داد و گفت: این پروژه با عنوان «سینما در مدرسه» و پروژه «صلح و دوستی» از سال ۹۴ در ناحیه ۳ به همت و همراهی فرهاد اسماعیلی و زیر نظر کارشناسی پژوهش و گروه آموزشی پویانمایی توسعه و قدرت یافت و بسیاری از مدارس با این طرح آشنا شدند.

مسئول نگارخانه سروناز یادآوری کرد: در مدارس لازم التوجه این طرح همراه با کارگاه های هنر برگزار شد، این در حالیست که انتخاب فیلم هایی که محور آن دنیای بدون جنگ و خشونت، دوستی، آرامش، صلح با زمین ومحیط زیست، کارآفرینی و بحث پیشگیری از آسیب ها و خشونت هایی بود که در جامعه برای کودکان و نوجوانان وجود دارد، بود.

وی ادامه داد: تلاش های سیفژ با طرح پژوهشی اجرایی سینما در مدرسه در نوامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی جهانی این نهاد در فستیوال فیل طلایی هند با ارایه و سخنرانی «مهگان فرهنگ» در پژوهش خود بیان کرد که سینما می تواند کارهایی را در حوزه آموزش و بویژه پرورش انجام دهد و این طرح در هند نیز مطرح شد.

این در حالیست که به گفته خالدی، در جشنواره فیلم ماندلا که به مناسبت ۱۰۰ سالگی ماندلا در ژوهانسبورگ برگزار شد، یک گروه از دانش آموزان ایرانی و شیرازی با ارایه یک اثر در رابطه با ماندلا از پروژه «صلح و دوستی» پیام دوستی و صلح خود را به اطلاع حاضران در فستیوال ماندلا رساندند و «دیپلم جهانی سیفژ» به پاس توسعه طرح سینما در مدرسه به مهگان فرهنگ داده شد؛ این طرح در فاز بعدی خود و همکاری های بیشتر مجموعه های فرهنگی شهر همچنان آهسته به کار خود ادامه می دهد و در کنار آن همچنان بحث توسعه سواد بصری وآموزش از طریق رسانه قوی سینماست.

وی عنوان کرد: این پروژه از روزجهانی صلح سال ۹۷ با حضور کودکان و خانواده های شهرک مهدی آباد در سینمای هنر شهر آفتاب با عنوان «بچه های صلح» کار خود را آغاز کرد و با این هدف که دانش آموزان ما در مدارس همواره شهروندان کودک و نوجوان هر شهر وکشور می باشد.

خالدی در ادامه گفت: بچه های صلح در گروه تخصصی فیلم و عکس کودک و نوجوان گالری سروناز و با همکاری کارشناسی پژوهشی و گروه آموزشی پویانمایی اداره کل آموزش و پرورش فارس برنامه ریزی شد و قرار است که بزودی میزبان یکی از رویداد های سینمایی کودک و نوجوان بین المللی در شیراز باشد؛ وجه تمایز این رویداد آموزش های سلامت و پیشگیری در رابطه با برخی از مواردی است که در جامعه رواج دارد و از طریق فیلم به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.

خالدی همچنین اضافه کرد: به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شیراز و سازمان ترافیک تلویزیون هایی بزرگ در اختیار گروه اجرایی جشنواره قرار داده شده تا پخش برخی از فیلم های این فستیوال به راحتی برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار و مدارس استثنایی انجام شود. وی افزود: فستیوال برای ۲ منطقه محروم ناحیه ۳ و ۴ شیراز این کار را انجام می دهد. که این نوع اکران فیلم برای کودکان برای اولین بار است در ایران و روزهای بین المللی سیفژ در دنیا اتفاق می افتد.

وی در ادامه تشریح این رویداد عنوان کرد: در یکی از روزهای فستیوال به ارایه فیلم های دانش آموز فیلمساز شیراز و استان فارس ارایه شده و ۳ هنرستانی که رشته پویانمای دارند در هنر شهر آفتاب برای دیدن این آثار حضور خواهند داشت و از کارگاه آموزشی استفاده خواهند کرد؛ این کار با هماهنگی دفتر تکنولوژی آموزشی و مدیران اجرایی گروه آموزشی انجام شده است.

خالدی دیگر برنامه رویداد یادشده را برشمرد و گفت: برگزاری کارگاه ساخت انیمیشن و تحلیل فیلم و ساخت فیلم یکی از بخش های این رویداد است که در گالری سروناز، مجتمع آموزشی احسان و حوزه هنری برگزار خواهد شد؛ مدرسان دوره ها توسط دفتر سیفژ انتخاب شده اند که برای آموزش به کودکان و نوجوانان شیراز مهمان این شهر خواهند بود.

خالدی تصریح کرد: با این توضیحات امید است که مدیران ارشد فرهنگی و علاقمندان از این رویداد حمایت جدی کنند و حضور فیلم و سینما را در مباحث آموزشی، پرورشی جدی بگیرند؛ میزبان شما در آیین گشایش و روزهای دیگر فستیوال بچه های صلح خواهیم بود.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که برای این رویداد، چهره هایی نظیر خانم شیروانی، آقای چینی فروشان و علیرضا رضاداد هم در شیراز حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار فستیوال روزهای سیفژ به میزبانی شیراز، نمایشگاهی بنام «پرونده یک فیلم» با کودکان در نگارخانه سروناز برگزار می شود که این نمایشگاه حاصل کار فیلم «پله» و کودکان دبستان ادیب ٢ در شهرک مهدی آباد است.