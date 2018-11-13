قاچاق سوخت در قرچک گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری صبح سه شنبه در هشتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرچک ضمن تبریک حلول ماه مبارک ربیع الاول، گزارشی از عملکرد ۶ ماهه کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان ارائه کرد.

وی در ادامه با اشاره به دستور جلسه افزود: با توجه به اینکه در شهرستان قرچک شاهد عرضه خارج از شبکه سوخت نمی باشیم ولیکن بایستی با در نظر گرفتن اختلاف قیمت بنزین و احتمال جمع آوری و خروج آن به خارج از کشور اقداماتی صورت پذیرد تا زمینه ساز بروز مشکلات احتمالی نشود.

جعفری گفت: بحث قاچاق کالا در سطح ملی بوده و با توجه به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توفیقات خوبی در این زمینه به دست آمده است و شاهد کاهش حجم قاچاق نسبت به چند سال گذشته هستیم.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان قرچک تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت ارز و پایین آمدن ارزش ریال، بیشتر بحث صادرات مطرح می باشد تا واردات کالا و تنها ورود مواد اولیه مورد نیاز برخی واحدهای تولیدی را داریم و پیش بینی می گردد با وجود این شرایط، قاچاق نیز کاهش یابد.

