به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری صبح سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای دینی استان زنجان، بابیان اینکه ربیع ماه نشاط شادی و سرور است، گفت: نباید این ماه فرخنده و مبارک را از دست دهیم.
وی با بیان اینکه در ماه ربیعالاول باید مروج نشاط مؤمنانه باشیم، اظهار کرد: هیئتهای مذهبی همانگونه که بیرقهای عزای سید و سالار شهیدان را دو ماه بالا نگه داشتند، در ماه ربیع نیز بیرقهای شادی و جشن را بالا نگهدارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به لزوم توازن جشن و عزا درمناسبتهای دینی و مذهبی تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای دینی استان ایجاد توازن میان جشن و عزا است.
صفی یاری تأکید کرد: هیئتهای مذهبی بهعنوان متولیان، حضور پررنگی در ماه ربیعالاول داشته و باید برنامههای با محتوا را مدنظر قرار دهند.
وی افزود: مقابل خرافات و بدعتها ایستادگی میکنیم و اجازه ترویج در جامعه را نمیدهیم، دقالباب در صبح اول ربیع هیچ سندیت فقهی، شرعی، علمایی و روایی ندارد و بدعتی آشکار در امور دینی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به برگزاری ایام محسنیه با عنوان ایام شهادت حضرت محسن اشاره کرد و افزود: این مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی نبوده و با برگزارکنندگان آن برخورد خواهد شد.
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