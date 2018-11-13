  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

بیرق‌های جشن و شادی در ماه ربیع برافراشته باشد

بیرق‌های جشن و شادی در ماه ربیع برافراشته باشد

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به لزوم توازن جشن وعزا درمناسبت‌های دینی و مذهبی تأکید کرد و گفت: هیئت های مذهبی در ماه ربیع بیرق های جشن و شادی را بالا نگه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری صبح سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی استان زنجان، بابیان اینکه ربیع ماه نشاط شادی و سرور است، گفت: نباید این ماه فرخنده و مبارک را از دست دهیم.

وی با بیان اینکه در ماه  ربیع‌الاول باید مروج نشاط مؤمنانه باشیم، اظهار کرد:  هیئت‌های مذهبی همان‌گونه که بیرق‌های عزای سید و سالار شهیدان را دو ماه بالا نگه داشتند، در ماه ربیع نیز بیرق‌های شادی و جشن را بالا نگه‌دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به لزوم توازن جشن و عزا درمناسبت‌های دینی و مذهبی تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی استان ایجاد توازن میان جشن و عزا است.

صفی یاری تأکید کرد:  هیئت‌های مذهبی به‌عنوان متولیان، حضور پررنگی در ماه ربیع‌الاول داشته و باید برنامه‌های با محتوا را مدنظر قرار دهند.

وی افزود:  مقابل خرافات و بدعت‌ها ایستادگی می‌کنیم و اجازه ترویج در جامعه را نمی‌دهیم، دق‌الباب در صبح اول ربیع هیچ سندیت فقهی، شرعی، علمایی و روایی ندارد و بدعتی آشکار در امور دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به برگزاری ایام محسنیه با عنوان ایام شهادت حضرت محسن اشاره کرد و افزود: این مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی نبوده و با برگزارکنندگان آن برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4457058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها