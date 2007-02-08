  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۰۴

تابلوی ضامن آهو به آستان قدس رضوی اهدا می شود

تابلوی ضامن آهو اثر بانوی هنرمند کرجی به موزه آستان قدس رضوی اهدا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این تابلوی نفیس که به سبک معرق منبت کار شده است از آثار گرانبهای هنرمند جوان کرجی" زهره مومنی" است.

این تابلو با الهام از اثر مشهور ضامن آهوی استاد فرشچیان خلق شده است و در آن 19 نوع چوب از درختان عناب، افرا، زرشک، شمشاد، توت، ون ، گردو، نارنج، انار و سیب استفاده شده است. علاوه بر چوب ، یاقوت ، فیروزه، مس، چرم و نقره زینت بخش این اثر نفیس است.

خالق اثر کار ساخت تابلو را از روز ولادت پیامبر اعظم (ص) آغاز کرده است و در مدت زمان هفت ماه در روز شهادت صادق آل محمد امام جعفر صادق (ع) آن را به پایان رسانده است.

تابلوی ضامن آهو حدود دو میلیون ریال هزینه در برداشته است و هم اکنون به قیمت 300 میلیون ریال خریداری می شود ،اما زهره مومنی قصد دارد تابلوی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا نماید و هم اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اهدای ضامن آهو به آستان قدس است.

کد مطلب 445706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها