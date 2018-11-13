نمایشگاه آثار پنجمین دوسالانه «سرو نقره ای» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه سرو نقره ای با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل هنرهای تجسمی و اداراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به شیراز می آید.

بخش استانی که "سرو نقره ای و نسل اول گرافیک فارس" نام گرفته است، تجلیل از استاد احمد ارشاد را در خود گنجانده است.

در جریان این نمایشگاه، کارگاه آموزشی «برندینگ» با حضور امراله فرهادی ۳۰ آبان جاری و ۱ آذر ماه برگزار خواهد شد.

این درحالیست که همزمان با نمایشگاه سرو نقره ای، نمایشگاه آثار و نشستی با استاد احمد ارشاد توسط نگارخانه «هان» در محل این نگارخانه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار پنجمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک ایران ۱ تا ۹ آذر ماه جاری در هنر شهر آفتاب برگزار می شود.