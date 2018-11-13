لزوم تجدید نظر وزارت نیرو در اجرای طرح های انتقال آب از کارون

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم بهره برداری از فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام در سطح ۲۹۵ هزار هکتار با اشاره به روند خیلی کُند اجرایی شدن طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در گذشته اظهار کرد: اگر روند به همان شکل ادامه پیدا می کرد شاید باید ۸۳ سال برای اتمام اجرایی شدن این طرح منتظر می ماندیم ولی با عنایت مقام معظم رهبری و با همت دولت یازدهم و دوازدهم شاهد پیشرفت خیلی خوب اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری بودیم.

وی با بیان اینکه خوزستان گلوگاه کشور است، گفت: ایده مقام معظم رهبری برای احیای خوزستان در ابتدا دو میلیون هکتار بوده ولی بعد به ۸۵۰ و در نهایت ۵۵۰ هزار هکتاری کاهش پیدا کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم تجدید نظر در طرح های انتقال آب از سوی وزارت نیرو ادامه داد: از ۱۸ میلیارد مترمکعب آبی که خوزستان از کارون و دز دارد فقط ۸ میلیارد مترمکعب آن معادل ۴۰ درصد تثبیت شده و از کرخه نیز فقط ۱۵ درصد باقی می ماند که با این وضعیت امکان اجرای طرح های کشاورزی را نداریم.

آیت الله حیدری با تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه کاهش اراضی بیابانی برای معضل ریزگردها گفت: در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار هکتار اراضی بیابانی در خوزستان داریم که اجرا شدن ۴۰ هزار هکتار نهال کاری تنها هفت درصد است و با این حجم کم باید فکری اساسی برای این معضل داشته باشیم.