حضور نماینده ایران در نشست کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی از علی اکبر دودانگه عضو کمیسیون فنی و کارشناس کمیته مربیان اتحادیه جهانی کشتی برای حضور در جلسه کمیسیون فنی این اتحادیه دعوت کرد.



بر این اساس این جلسه روزهای ۲۶ تا ۲۹ آذرماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار خواهد شد.