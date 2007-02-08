مهمانی لاله ها در مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این مراسم های روحانی که در سراسر گلزارهای شهدای سراسر استان صورت گرفت با حضور قشرهای مختلف مردم، خانواده های شهدا و مسئولین استان رنگ و بوی دیگری گرفت.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در این آئین طی سخنانی در گلزار شهدای ملامجذالدین ساری اظهار داشت: تجلیل از مقام شهدا و برگزاری یادواره برای این آزادمردان از برنامه های اصلی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

حمید علی صمیمی با اظهار خرسندی از نگاه دولت نهم به مقوله جهاد و شهادت افزود: استان مازندران 80 شهید را تقدیم اسلام کرده و 10 هزار شهید در دوران دفاع مقدس نیز از برکات و فیوضات مردان این مرز و بوم است.