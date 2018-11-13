ثبت ۸۰ وقف جدید تا پایان سال در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آیت عباسیان امروز سه شنبه درهمایش «یاوران وقف» که به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و با حضور جمعی از فعالان در حوزه وقف در محل تالار بهمن دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هدف از این همایش تجلیل از واقفان خیراندیش و فعالان عرصه وقف است.

وی افزود: وقف سنت حسنه‌ای است که اگر به آن پرداخته شود به طور یقین بسیاری از معضلات جامعه بر طرف خواهد شد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: با نگاهی به تاریخ می توان درک کرد که هر کجا به این مهم توجه شده آن عصر، عصر شکوفایی تمدن بوده است و اگر در عصری به وقف بی‌توجهی شده باشد مردم در گرفتاری و سختی بوده اند.

وی بیان کرد: از دیرباز در کشور ایران توجه به فرهنگ وقف قابل ملاحظه بوده است که سبب شده پیشرفت قابل توجهی در اقتصاد و بازار داشته باشیم.

حجت الاسلام عباسیان یادآور شد: متاسفانه از سال ۱۳۲۰ وابستگی به نفت سبب شد از فرهنگ وقف دور شویم و این وابستگی گرفتاری‌هایی برای ما به وجود آورده است و یکی از مهم‌ترین علل بیماری اقتصادی جامعه همین موضوع است.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه برای احیای فرهنگ وقف قدم‌های مثبتی برداشته شده اما در این راستا بزرگترین بدهکار وقف در استان دولت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه انتظار داریم دولتی‌ها در پرداخت وقف پیش‌قدم شوند، گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش موقوفاتی است که در دست ادارات است و اگر آنرا پرداخت کنند بسیاری از مشکلات این استان حل و فصل خواهد شد.

وی همچنین از ۴۲ عنوان وقف جدید طی امسال خبر داد و افزود: در این زمینه پیش‌بینی می شود تا پایان امسال این رقم به ۸۰ وقف جدید برسد.

همچنین در پایان این همایش از ۳۰ نفر از واقفان، پیشکسوتان قرآنی، نفرات برتر مسابقات قرآنی کشوری، هیئت امنای نمونه و مدیران دستگاه‌هایی که بیشترین همکاری را با اوقاف داشتند مورد تجلیل شد.