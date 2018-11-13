خسارتی از زلزله «سرجنگل» گزارش نشده است

عبدالرحمن شهنوازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه در ساعت ۲ و ۲۸ دقیقه و با بزرگی ۳.۴ ریشتر، حوالی «سرجنگل» واقع در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق تیم های ارزیاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند، افزود: بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۲۷ کیلومتری سرجنگل، ۸۳ کیلومتری نوگ آباد و ۹۱ کیلومتری زاهدان رخ داد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به اینکه این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است خوشبختانه تاکنون تلفاتی از آن گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: پس از بررسی ها تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اطلاع‌رسانی لازم انجام می شود.