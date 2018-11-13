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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

مدیرکل ورزش وجوانان استان تهران:

فاز اول استادیوم ۵هزار نفری پیشوا تا پایان سال جاری افتتاح می شود

فاز اول استادیوم ۵هزار نفری پیشوا تا پایان سال جاری افتتاح می شود

تهران- مدیرکل ورزش وجوانان استان تهران گفت: فاز اول استادیوم ۵هزار نفری پیشوا تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گل محمدی صبح سه شنبه در دیدار با حسین عباسی، فرماندار پیشوا، حضور فرماندار در اداره کل را نشان از دغدغه خاطر و جدیت وی در حوزه جوانان و بخش ورزش و قابل ستایش دانست و اظهار داشت: با توجه به شناختی که از پیشوا داشتیم و با پیگیری های رئیس اداره ورزش این شهرستان در سال گذشته و ۶ ماهه اول سالجاری برخی پروژه ها شروع بکار و تکمیل شد.

گل محمدی افزود: در بحث ماده ۸۸ اماکن ورزشی و تعمیر و تجهیز و خصوصا تعویض کفپوش اماکن که سالها ورزشکاران از آن رنج می بردند نهایت همکاری و مساعدت با پیشوا انجام شده است که امیدواریم با تکمیل الباقی پروژه های در دست اقدام، سال ۹۸ سال شکوفایی ورزش این منطقه باشد و اعلام می کنم از جوانان غیور و ورزشکاران این شهرستان همه جانبه حمایت خواهم داشت.

در این نشست مقرر شد پروژه احداث زورخانه ورزشی از محل اعتبارات استانی با اولویت وتخصیص اعتبار تکمیل و با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی استان از محل ماده ۲۷، پروژه سالن سردار جنگل و مجموعه ۱۵ خرداد به شهرداری و پروژه های سالن طارندبالا و سرگل به دهیاری ها واگذار شود.

همچنین مقرر شد زمین ورزش روستای یوسف رضا با حق بهره برداری طبق مقررات به دهیاری واگذار و زمین ورزش قلعه نوهاشم آباد نیز پس از انجام زیرسازی استاندارد، فنس کشی و نصب سیستم روشنایی توسط شهرداری، از طریق اداره کل و از محل اعتبارات ملی به زمین چمن مصنوعی تجهیز شود.

گفتنی است که در این نشست در خصوص استادیوم ۵ هزار نفری پیشوا نیز گفت و گو و مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان به منظور افتتاح فاز اول آن تا پایان سالجاری پیگیری های لازم را انجام دهد.

کد مطلب 4457087

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