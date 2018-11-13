جذب ۸۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح باز آفرینی شیروان

به گزارش خبرنگار مهر، امین رضا مراتی صبح سه شنبه در جلسه ستاد طرح بازآفرینی شیروان با بیان اینکه یکی از برنامه های دولت توجه ویژه به محلات حاشیه ای و بافت های فرسوده است، اظهار کرد: در این رابطه برنامه و طرح بازآفرینی شهری با هدف اصلاح و ارتقای زیرساخت ها و بهسازی و نوسازی محلات در دستور کار قرار گرفته است.

مراتی افزود: شیروان اقدامات خوبی برای تدوین و تصویب سند باز آفرینی انجام داده و خوشبختاته پیگیری ها منجر به نتیجه شده و مبلغ ۸۵ میلیارد ریال از منابع ملی برای سال ۹۷ به شیروان اختصاص داده شد که این مبلغ باید در محله شهرک ولیعصر هزینه شود.

وی تصریح کرد: این مبالغ صرف اصلاح و ارتقای زیر ساخت ها و خدمات روبنایی خواهد شد و یقینا وضعیت شهرک ولیعصر بسیار مناسب تر خواهد شد.

فرماندار شیروان گفت: مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ ۱۷ میلیارد ریال صرف ساخت برج و باروی اطراف تپه باستانی شود و زمینه جذب گردشگر فراهم شود و همچنین هفت میلیارد ریال صرف اصلاح شبکه انتقال آب شرب محله، مبلغ هفت میلیارد ریال نیز برای اصلاح روشنایی منطقه شود.

مرآتی اضافه کرد: همچنین مبلغ ۱۸میلیارد ریال برای بازگشایی معابر، ساماندهی مسیر و بهسازی، دو میلیارد ریال صرف توسعه زیرساخت های مخابراتی، ۱۰ میلیارد ریال بهزیستی، ۱۰میلیارد ریال بریا سرای محله و ساختمان آموزشی شبکه بهداشت و درمان و ۱۰ میلیارد ریال به منظور تخریب و نوسازی مدرسه ستارزاده هزینه شود.