به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، برای نخستین بار، امسال در دو بازه زمانی مجزا در اسفندماه، دو المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مجتمع فرهنگی، آموزشی و رفاهی خزرآباد ساری برگزار خواهد شد.
۸ رشه ورزشی دارت، فوتبال روی میز، فریزبی، داژبال، طناب زنی، آمادگی جسمانی، طناب کشی و روبیک در چهارمین دوره المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجرا می شود.
از این تعداد، رشتههای ورزشی داژبال و طناب کشی به صورت تیمی و سایر رشتهها به صورت انفرادی و رشته طناب زنی به صورت تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد.
هر دانشگاه علوم پزشکی در مجموع ۸ رشته ورزشی حداکثر میتواند ۲۰ ورزشکار به المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر و پسر اعزام کند.
حداکثر ورزشکار شرکت کننده از هر دانشگاه در المپیاد در رشته ورزشی دارت (یک نفر)، فوتبال روی میزی (یک نفر)، فریزبی (دو نفر)، داژبال (۵ نفر)، طناب زنی (۴ نفر)، آمادگی جسمانی (یک نفر)، طناب کشی (۵ نفر) و روبیک (یک نفر) اعلام شده است.
چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور طی روزهای یکم تا ۶ اسفند ماه و همچنین المپیاد ورزشهای همگاانی دانشجویان پسر در روزهای ۱۰ تا ۱۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.
هر دانشجو در المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر و پسر، فقط میتواند در یک رشته ورزشی شرکت کند. دانشجویانی که دراین دوره از مسابقات شرکت میکنند، حق شرکت در المپیاد قهرمانی سال بعد (۱۳۹۸) را ندارند. قوانین و مقررات بازی ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
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