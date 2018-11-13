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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف ۱۴۹هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق در سیستان وبلوچستان

کشف ۱۴۹هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق در سیستان وبلوچستان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۴۹ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق طی دو روز گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در راستای مبارزه باقاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی طرح کنترل محورهای مواصلاتی را طی ۴۸ ساعت گذشته تشدید کردند.

وی افزود: در این راستا پلیس آگاهی و دیگر رده های عملیاتی در بازرسی از ۱۲ دستگاه خودرو، ۱۴۹هزار و ۱۰۰ لیتر انواع سوخت قاچاق را در شهرستان های زاهدان، سراوان، چابهار و مهرستان کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف این خودروها و معرفی ۱۲ فرد متخلف به مقام قضائی تصریح کرد: یکی از وظایف ذاتی پلیس، مبارزه با پدیده شوم قاچاق است و با توجه به تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور، مجموعه انتظامی استان با تلاش شبانه روزی تمامی یگان های تابعه خود و با قدرت تمام با هرگونه قاچاق، مبارزه می کند.

کد مطلب 4457096

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
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      با تشکر. باید مرزها به صورت جدی تر کنترل شوند

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