به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در راستای مبارزه باقاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی طرح کنترل محورهای مواصلاتی را طی ۴۸ ساعت گذشته تشدید کردند.

وی افزود: در این راستا پلیس آگاهی و دیگر رده های عملیاتی در بازرسی از ۱۲ دستگاه خودرو، ۱۴۹هزار و ۱۰۰ لیتر انواع سوخت قاچاق را در شهرستان های زاهدان، سراوان، چابهار و مهرستان کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف این خودروها و معرفی ۱۲ فرد متخلف به مقام قضائی تصریح کرد: یکی از وظایف ذاتی پلیس، مبارزه با پدیده شوم قاچاق است و با توجه به تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور، مجموعه انتظامی استان با تلاش شبانه روزی تمامی یگان های تابعه خود و با قدرت تمام با هرگونه قاچاق، مبارزه می کند.