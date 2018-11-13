تخصیص ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی صبح امروز سه شنبه در جلسه ای با معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل خرم آباد گفت: با پیگیری های انجام شده توسط خادمی استاندار لرستان و اداره کل میراث فرهنگی لرستان، ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات سپاه برای آزاد سازی عرصه قلعه فلک الافلاک خرم آباد در قالب اسناد خزانه اسلامی تخصیص پیدا کرد.

وی با اشاره به قول مساعد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص اختصاص سهمیه ثبت جهانی ایران به قلعه فلک الافلاک در سال ۹۸ در صورت آزادسازی عرصه آن افزود: هفته گذشته طی جلسه ای که در دفتر نمکی معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور استاندار لرستان، معاون میراث فرهنگی کشور و معاون طرح و برنامه سپاه پاسداران برگزار شد؛ تفاهم شد که در صورت پرداخت کامل مطالبات تا پایان امسال عرصه این بنای تاریخی به طور کامل به میراث فرهنگی واگذار شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان همچنین گفت: مجموع مطالبات سپاه برای واگذاری عرصه قلعه فلک الافلاک ۶۹ میلیارد تومان است که با اختصاص ۱۵ میلیارد تومان مذکور ۶۳ درصد از این مطالبات معادل ۴۳ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

همچنین معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان نیز در خصوص روند احداث ساختمان جدید سپاه استان اظهار داشت: روند ساخت و ساز ساختمان سپاه واقع در ابتدای بلوار شهید شفیع پور با سرعت در حال انجام است.

سرهنگ علی حسین پازدار تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی عملیات عمرانی محل جدید سپاه استان در حدود ۲۰ درصد است.