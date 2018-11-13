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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

وزارت علوم برای اساتید و کارکنان حقوق شهروندی تدوین می کند

وزارت علوم برای اساتید و کارکنان حقوق شهروندی تدوین می کند

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی گفت: وزارت علوم پیگیر تدوین منشور حقوق اعضای هیات علمی و منشور حقوق کارکنان وزارت آموزش عالی است.

فریدون جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، صبح امروز در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها درباره اینکه آیا برای اساتید و کارکنان نیز منشور حقوقی تدوین خواهد شد، گفت: در برنامه ای که وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، یکی از موضوعاتی که در خصوص آن تاکید شده بود تدوین منشور حقوق شهروندی دانشجویان، کارکنان و اساتید بود که این برنامه در حال حاضر بر روی سایت وزارت علوم وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در خصوص تدوین منشور حقوق اساتید و کارکنان اقدام مدونی صورت نگرفته است ولی وزارت علوم درصدد است دو منشور حقوق اساتید و منشور حقوق کارکنان آموزش عالی را تدوین کند که مانند منشور حقوق  دانشجویی به دانشگاه ها ابلاغ شود.

کد مطلب 4457117
زهرا سیفی

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