به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه تور گردشگری دانش آموزان از بناهای تاریخی مذهبی ورامین برگزار شد، در این تور که با تلاش مرکز ورامین شناسی برپا شد دانش آموزان دبیرستان دخترانه معصومیه ورامین حضور پیدا کرده و از بناهای تاریخی و مذهبی شهر ورامین بازدید کردند.

علی عباسی در حاشیه برگزاری ایمن تور گردشگری در جمع خبرنگاران حاضر در این تور اظهار داشت: این تور گردشگری دانش آموزی توسط مرکز ورامین شناسی و با همکاری پژوهشسرای دانش آموزی دخترانه فرهنگ اداره آموزش و پرورش ورامین برگزار شده است.

وی افزود : در این تور نیمروز گردشگری، دانش آموزان دبیرستان دخترانه معصومیه ورامین به همراه دبیر علوم اجتماعی خود و نماینده پژوهشسرا ، از بنای تاریخی و مذهبی امامزاده یحیی (ع) منطقه کهنه گل ، مسجد جامع و برج علاءالدوله بازدید کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین بیان داشت: در این تور پس از بازدید از هر اثر تاریخی ، توسط کارشناس گردشگری شهرداری ، توضیحات کارشناسی در زمینه تاریخچه بنا ، دوره تاریخی بنا ، سال ساخت ، نقشه بنا ، هنرهای ایرانی و اسلامی به کار رفته در بنا ، مصالح به کار رفته در بنا ، مرمت بنا ، کاربرد بنا و ... به همراه بروشور معرفی جاذبه های گردشگری دشت ورامین به دانش آموزان ارائه و آنان با گوشه هایی از تاریخ و تمدن کهن دشت ورامین آشنا شدند.