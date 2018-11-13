به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دیدار و گفتگوی علیاصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بینالملل شهر کتاب و کوروش کمالیسروستانی مدیر مرکز سعدیشناسی با فرانچسکو بریوسکی و مارگریت ویزمن، مدیر و معاون موسسه بریوسکی، در دفتر این انتشاراتی در شهر میلان برگزار شد.
فرانچسکو بریوسکی مدیر انتشارات بریوسکی در ایتالیا، موسسهای بینالمللی است که بیشتر با کشورهای چین، کره، آلمان و اسپانیا همکاری دارد. این ناشر در سه سال گذشته با همکاری شهر کتاب رمانهای سووشون سیمین دانشور، بامداد خمار فتانه حاجسیدجوادی، من و اتاقهای زیر شیروانی طاهره علوی، روز حلزون زهرا عبدی و هیچوقت لیلا قاسمی را به ایتالیایی ترجمه و منتشر کرده است که در رسانههای ایتالیایی انعکاس داشته و در فروشگاههای کتاب ایتالیا توزیع شدهاند.
در دیداری که در دفتر این ناشر ایتالیایی برگزار شد، بر سر این موضوع توافق شد تا در سال آینده کتابهای داییجان ناپلئون ایرج پزشکزاد، عشق و چیزهای دیگر مصطفی مستور، شهرهای گمشده آیدا مرادیآهنی، ناتمامی زهرا عبدی و سه کاهن مجید قیصری به ایتالیایی ترجمه شود.
محمدخانی در این دیدار به ویژگیهای رمانهای زنان نویسنده ایرانی در سه دهه اخیر اشاره کرد و گفت: سنت ادبی زنانه در ایران، که چند دهه پیش در آثار داستانی سیمین دانشور و اشعار فروغ فرخزاد هویت خود را یافته بود، در سه دهه اخیر یکی از شکلهای غالب محصولات ادبی ایران شده و اگر آثار داستانی سالهای پس از انقلاب تا ۱۳۷۰ شمسی را بررس کنیم، درمییابیم که صدای زنان نویسنده نیز در این دوره روشنتر و رساتر از گذشته به گوش میرسد و انتشار آثار زنان به صورت یک جریان ادبی از وقایع مهم سالهای اخیر است.
وی افزود: ما به طور پیوسته از برنامههایی که برای ترجمه آثار ادبی کلاسیک و معاصر فارسی در ایتالیا انجام میشود، حمایت کرده و زمینه را برای گفتوگوهای ادبی میان ایران و ایتالیا فراهم میکنیم. این همکاریها بین مرکز فرهنگی و بینالملل شهر کتاب با دانشگاهها، ایرانشناسان، نویسندگان، مترجمان و مراکز ادبی ایتالیا، ادامه دارد.
محمدخانی اظهار امیدواری کرد تجربه جدیدی برای ترجمه ادبیات کودک و نوجوان به زبان ایتالیایی در انتشارات بریوسکی ایجاد شود و ادبیات ایران که پیام دوستی، صلح و گفتوگو با جهان را دارد، در غرب بیشتر معرفی شود. همچنین در دو سال آینده، تا برگزاری نمایشگاه کتاب تورین در سال ۲۰۲۰، آثار جدید ادبیات ایران منتشر و نشستهای مختلفی با حضور نویسندگان و منتقدان ایران و ایتالیا برگزار و درباره شیوههای روایت و درونمایهی آثار و نیز اشتراکات و تفاوتهای فرهنگی و زیستی نویسندگان دو کشور بحث و گفتوگو شود.
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