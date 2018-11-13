ایگواین: الگوی خوبی برای کودکان نبودم، ببخشید!

به گزارش خبرگزاری مهر، گونسالو ایگواین که در دیدار تیم فوتبال میلان مقابل یووه که به شکست این تیم همراه بود عصبانی شد و کارت قرمز گرفت، به خاطر از دست دادن کنترلش معذرتخواهی کرد.
در آن دیدار او یک ضربه پنالتی از دست داد و بعد هم به خاطر خطایی خشن از بازی اخراج شد و با گریه زمین را ترک کرد.
او اما کمی بعد آرام شد و درباره آن اتفاقات صحبت کرد: میخواهم از همه تیم معذرتخواهی کنم. همچنین از مربی و هواداران به خاطر رفتارم معذرت میخواهم. داور بازی میداند من چه گفتم و من هم مسئولیت کاری که انجام دادم را میپذیرم.
او در ادامه گفت: داوران باید درک کنند بازیکنان چه احساسی دارند، من آدم آهنی نیستم، بازیکن هستم و آدمی هستم که احساسات زیادی دارد. اما الگوی خوبی برای کودکان نبودم و از این موضوع متاسفم.
ایگواین همچنین گفت: من رابطه خوبی با همتیمیهای سابقم دارم و آنها هم احساسات من در زمین بازی را درک میکنند چون میدانند این بازی از نظر احساسی متفاوت بود.
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