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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

بعد از اخراج در بازی با یوونتوس؛

ایگواین: الگوی خوبی برای کودکان نبودم، ببخشید!

ایگواین: الگوی خوبی برای کودکان نبودم، ببخشید!

گونسالو ایگواین که در دیدار میلان مقابل یوونتوس کنترلش را از دست داده و از زمین بازی اخراج شده بود درباره رفتارش در آن بازی توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گونسالو ایگواین که در دیدار تیم فوتبال میلان مقابل یووه که به شکست این تیم همراه بود عصبانی شد و کارت قرمز گرفت، به خاطر از دست دادن کنترلش معذرت‌خواهی کرد.

در آن دیدار او یک ضربه پنالتی از دست داد و بعد هم به خاطر خطایی خشن از بازی اخراج شد و با گریه زمین را ترک کرد.

او اما کمی بعد آرام شد و درباره آن اتفاقات صحبت کرد: می‌خواهم از همه تیم معذرت‌خواهی کنم. همچنین از مربی و هواداران به خاطر رفتارم معذرت می‌خواهم. داور بازی می‌داند من چه گفتم و من هم مسئولیت کاری که انجام دادم را می‌پذیرم.

او در ادامه گفت: داوران باید درک کنند بازیکنان چه احساسی دارند، من آدم آهنی نیستم، بازیکن هستم و آدمی هستم که احساسات زیادی دارد. اما الگوی خوبی برای کودکان نبودم و از این موضوع متاسفم.

ایگواین همچنین گفت: من رابطه خوبی با هم‌تیمی‌های سابقم دارم و آن‌ها هم احساسات من در زمین بازی را درک می‌کنند چون می‌دانند این بازی از نظر احساسی متفاوت بود.  

کد مطلب 4457132

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