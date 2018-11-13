احیا قنوات خراسان جنوبی نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قوسی صبح سه شنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان، اظهار کرد: در سفر وزیر به استان موضوعات خوبی مطرح و اقدامات بسیار شایسته ای صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی به مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان فردوس مشکل دانه سفیدی انار مطرح و مورد تاکید قرار داده شد، افزود: بهره وری از قنات بلده، توسعه محلات دام داری و دامپروری، توسعه پرورش شتر، اجرای طرح پرورش انواع نژاد های بز با شیردهی بالا، تجهیز و نوسازی، طرح های آبیاری کم فشار و نوین آبیاری و بازسازی و مرمت قنوات نیز از دیگر اقداماتی بود که طی سفر وزیر به استان مطرح و مورد تاکید قرار داده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه قسمتی از مسائل و مشکلات بخش کشاورزی در درون سازمان قابل حل است و تنها تلاش و همت همکاران را می طلبد، گفت: برخی مشکلات که گاها از طریق بهره برداران بخش کشاورزی به مجمع نمایندگان مطرح می شود به دلیل نقض قوانین است.

قوسی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی تکمیل کننده سایر بخش ها است، عنوان کرد: اگر چرخ توسعه کشاورزی به خوبی بچرخد چرخ توسعه دیگر بخش ها نیز به چرخش در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت و معدن صندوق های ضمانت داریم که برای کمک به سرمایه گذاران بخش کشاورزی بسیار موثر است، اظهار داشت: برای اینکه بهره وری آب را افزایش دهیم و عوامل محدودیت کننده رشد را مدیریت کنیم چاره ای جز حرکت به سمت کشت های گلخانه ای نداریم.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح استان هشت مجتمع گلخانه ای احداث شده است، بیان کرد: اگر قرار باشد این مجتمع ها با ظرفیت کامل کار کنند نیاز به هشت لیتر در ثانیه آب دارند لذا تقاضا داریم نمایندگان در مرکز در خصوص تخصیص مجتمع های گلخانه ای پیگیری های لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۳۱ درصد شاغلین استان در بخش کشاورزی و حدود ۲۹ درصد تولید ناخالص مربوط به حوزه کشاورزی است، افزود: در این شرایط خشکسالی به صلاح نیست میزان استحصال آب های کشاورزی را کاهش دهیم چراکه به اندازه کافی میزان برداشت از چاه ها کاهش پیدا کرده و اگر بخواهد بیشتر از این باشد تبعات بدی برای مردم دارد.

قوسی با اشاره به اینکه مقامات و مسئولین مرکزی در وزارت خانه باید بدانند پایه و اساس توسعه استان بخش کشاورزی است، گفت: بایستی از سرمایه گذران محلی حمایت کنیم چراکه اگر قرار است توسعه ای اتفاق افتد با دادن تسهیلات کم بهره به سرمایه گذراران بومی رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه آبیاری تحت فشار و قنوات از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است، عنوان کرد: سالانه حدود ۶۹ میلیارد تومان اعتبار احیای قنوات در سطح کشور است که از این میزان تنها هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سهم استان است در صورتی که خراسان جنوبی از حیث قنوات رتبه دوم را در کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد طی پروسه ای پنج ساله قنوات را احیا کنیم نیاز به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار داریم، بیان داشت: اجرای سیتم های نوین آبیاری در استان نیاز به خط ویژه اعتباری دارد.