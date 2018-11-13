سرمایه گذاری ۲۰ میلیاردی در کویر سه قلعه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی پیرامون اولین همایش بین المللی گردشگری کویر لوت اظهار کرد: هر چند در حوزه گردشگری در خراسان جنوبی زیر ساخت های کافی به ویژه در حوزه حمل و نقل و پرواز های منظم وجود ندارد ولی ظرفیت های مهم استان در این حوزه غیر قابل انکار است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از موتورهای محرک گردشگری در خراسان جنوبی کویر لوت است که گردشگران خارجی بسیاری را به خود جذب کرده است.

رمضانی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به خراسان جنوبی، ادامه داد: مقصد بسیاری از گردشگران خارجی کویر لوت است.

وی افزود: در موضوع کویر لوت مطالعات زیادی در حوزه پوشش گیاهی و جانوری، حیات جانوری و مردم شناسی صورت گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در روستای دهسلم به عنوان روستای نمونه در کویر، اظهار کرد: ایجاد دو اقامتگاه بوم گردی، ایجاد اولین کمپ بیابانی با هزینه کرد یک میلیارد تومان در دهسلم از جمله این اقدامات است.

رمضانی بیان کرد: همچنین در کویر سرایان و سه قلعه نیز بخش خصوصی سرمایه گذاری بسیار خوبی انجام داده و تنها در کویر سه قلعه بخش خصوصی ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

محمد علی جاوید شهردار بیرجند نیز در این نشست اظهار کرد: علی رغم ظرفیت های مهم گردشگری در خراسان جنوبی ولی اثری از تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصادی شهری از این مؤلفه مهم توسعه اقتصادی نمی بینیم.

وی بیان کرد: در همایش بین المللی گردشگری کویر لوت شهرداری را فراتر از تأمین اتوبوس نیاز و تبلیغات محیطی ببینیم

شهردار بیرجند ادامه داد: با برگزاری کارگاه های گردشگری می توان سهم این مهم را در اقتصاد شهری افزایش داد.