کم کاری دستگاه ها در حذف قوانین مزاحم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی ظهر سه شنبه در دیدار مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به حذف قوانین مزاحم در بخش کشاورزی، اظهار کرد: مجلس در دور قبل از همه وزارت خانه ها خواست که قوانین مزاحم را ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه ها پیشنهاداتی در خصوص قوانین مزاحم به مجلس ارائه نداده اند، گفت: سفر وزارت جهاد کشاورزی به استان اهمیت ویژه داشت چراکه نگاه وزیر در این سفر نسبت به استان تغییر پیدا کرد.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر پشنهادی قانونی ارائه می شود باید ابتدا با معاونت پارلمانی وزارت خانه نیز هماهنگ شود، افزود: اگر در هر زمینه ای ردیف خاص برای استان لازم است به مجمع نمایندگان ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات منابع طبیعی به وزیر جهاد اعلام شد و به گفته وی ۸۰ درصد مشکلات مردم در بحث منابع طبیعی مربوط به قانون نیست مربوط به اجرا است، گفت: شورای رفع تداخلات برای مساعدت در مشکلات مردم با منابع طبیعی می تواند مشکلات را به راحتی حل و فصل کنند و حتما نیازی به کمیسیون واحده نیست.

نظر افضلی، نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: باید قبل از بودجه سال ۹۸ جمع بندی سفر وزیر و کمیسیون استان را در کمیسیون کشاورزی مجلس داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ میلیارد توام در سطح کوری در خصوص احیای قنوات در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی در تعداد قنوات دومین استان در کشور است لذا باید اعتبارات احیای قنوات در استان افزایش یابد.

نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش و بهره برداری ما در قسمت های مختلف بخش کشاورزی باید دو چندان شود.