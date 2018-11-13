ورود سامانه بارشی به جو استان از روز چهارشنبه

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بررسی مدل ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی شروع فعالیت سامانه بارشی از روز چهارشنبه در جو استان را نشان می دهد.

بهره مند با بیان اینکه این سامانه تا عصر جمعه بر جو استان حاکم خواهد بود، عنوان داشت: بر همین اساس، شاهد بارش های قابل ملاحضه به شکل باران بوده و در مناطق مرتفع و گردنه ها بارش برف را خواهیم داشت.

وی افزود: همچنین امکان رعد و برق و بادهای شدید نیز در این مدت وجود دارد و در مناطق مستعد بارش تگرگ را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی به وضعیت هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده در مناطق سردسیری و گرمسیری اشاره کرد و عنوان داشت: بر اساس پیش بینی ها طی روز چهارشنبه آسمان در مناطق سردسیری ابری، به تدریج بارش باران و در ارتفاعات بارش برف را خواهیم داشت.

وی افزود: طی این روز رعد و برق، وزش باد شدید و بارش تگرگ در مناطق مستعد نیز پیش بینی می شود.

بهره مند با تاکید بر اینکه طی روز چهارشنبه در مناطق گرمسیری استان نیز بارش ها آغاز می شود، عنوان داشت: برای این مناطق نیز آسمانی ابری، به تدریج با بارش باران و در ارتفاعات با بارش برف، گاها رگبار و رعد و برق، وزش شدید باد و تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی شده است.

بهره مند با اشاره به سردترین و گرمترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته، گفت: یاسوج و سی سخت با کمینه دمای ۲.۸ درجه سانتیگراد سردترین نقاط و امام زاده جعفر با بیشینه دمای ۲۵.۶ درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه استان بود.