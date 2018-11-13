اظهارات ظریف علیه مخالفان CFT بازی در زمین دشمن بود

محمد حسن‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و اتهاماتی که وی علیه مخالفان با لایحه CFT مطرح کرده بود، گفت: آقای ظریف به قول معروف «چنان به فکر تو بود که از خویشتن غافل شد».

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای ظریف آنقدر در غرب حل شده که از ایران غافل شده است و در نقش یک دیپلمات غربی بازی می کند. اتهامی که وی در مورد پولشویی و مخالفان لایحه CFT مطرح کرده است، آمریکا هم جرأت نکرده بود مطرح کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی جملات ظریف در مورد حمایت از برجام، اصرار بر تصویب FATF و CFT را در کنار هم می‌گذاریم، به این نتیجه می رسیم که نکند ما اشتباه گرفته ایم و آقای ظریف وزیر امور خارجه آمریکاست.

وزارت خارجه تلاش دارد فقط دیپلماسی لبخند را پیش می‌برد

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: طرف مقابل باید چه اقدامی انجام دهد که عقل ما سر جایش بیاید، کارمند وزارت خارجه ایران به عنوان تروریست بازداشت شد، سوئیفت بسته شد، توتال از ایران رفت، رنو علیرغم اینکه کل خودروسازی کشور را در اختیار داشت و رانت های بی حساب و کتابی دریافت می کرد از ایران رفت، هیچ کدام از مفاد تعهدات برجام اجرا نمی‌شود اما باز هم وزارت خارجه تلاش دارد دیپلماسی لبخند را پیش ببرد و اتهاماتی را علیه مخالفان FATF و CFT بیان کند.

اروپا ما را سرکار گذاشته است/اظهارات ظریف علیه مخالفان FATF دیپلماتیک نبود

عضو فراکسیون جوانان مجلس اظهارداشت: ۶ ماه است با وعده «وسیله پرداخت خاص» اروپا ما را سر کار گذاشته است، آن وقت به جای اینکه بگوییم طرف غربی و آمریکا غیرقابل اعتماد است، مخالفان لوایح FATF و CFT را متهم به پولشویی می کنیم.

وی ادامه داد: من مخالف این دو لایحه هستم. اگر آقای ظریف یک مورد پولشویی و رانت در زندگی من پیدا کرد اعلام کند. حرف های اخیر وی، اظهارات یک دیپلمات نبود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمریکا دندان های ما را شمرده، هر چه کوتاه می آییم بیشتر حمله می کند اما وقتی مقاومت می کنیم، عقب می نشیند.

وزارت خارجه با عقب نشینی‌هایش مملکت را دچار مشکلات زیادی کرده است

عضو شورای عالی بورس اظهارداشت: متأسفانه دستگاه وزارت خارجه با لبخندها و عقب نشینی هایش مملکت را دچار مشکلات زیادی کرده است. مذاکره و لبخند آقای ظریف جز خواری و ذلت برای ملت هیچ فایده ای نداشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: ۶ سال است به عنوان نوکر، دستگاه دیپلماسی خارجی ما هر چه که طرف غربی و آمریکایی گفته انجام داده است اما آیا قبل از برجام چنین تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شده بود؟ لبخندهای آقای ظریف چه خروجی برای ایران داشته که وی خود را قهرمان دیپلماسی ملت ایران می‌داند؟ آیا پاسپورت ملت ایران عزت یافته و یا در کشورهای جدیدی نفوذ پیدا کرده ایم.

وی افزود: فقط در سوریه و عراق نفوذ داریم که آن نیز در سایه اقدامات سپاه پاسداران است، نه مذاکرات آقای ظریف و وزارت خارجه.

ظریف خواسته یا ناخواسته در زمین رقیب بازی می کند

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: متاسفانه آقای ظریف خواسته یا ناخواسته در زمین رقیب بازی می کند. وی تأثیرگذارترین فرد در روند تصویب برجام، FATF و CFT است و در نیت او برای تصویب این معاهدات شک دارم.

حسن نژاد تأکید کرد: پنج سال است که در این دولت نماینده مجلس هستم و از این وزارت خارجه جز خواری و ذلت ندیده ام.

عضو شورای عالی بورس در خصوص رفتار مجلس در قبال وزارت خارجه گفت:مجلس مشکل اساسی دارد، عدم پاسخگویی وزرا در قبال مشکلات مردم به ترکیب کمیسیون ها برمی گردد.

حسن نژاد گفت: بررسی کنید ببینید اعضای کمیسیون های امنیت ملی، اقتصاد، برنامه و بودجه و آرمان چه مقدار مدارک تحصیلی‌شان با کمیسیون تخصصی‌شان مرتبط است.

وی ادامه داد: برای اینکه یک نفر رئیس کمیسیون شود، در کمیسیون افراد با گرایش سیاسی خاص را می‌چینند و هیچ کاری به گرایش تخصصی آنها ندارند. با مسافرت خارجی، اعضای کمیسیون را می خرند.