نظارت بر شوراها ، آری یا نه؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- رحیم مقدمی*: قوانین مربوط به تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف متعدد و متنوعی به عهده شوراها-از ذیل تا صدر- نهاده است به گونه ای که ۱۰ اصل از اصول قانون اساسی به جایگاه و اهمیت شوراها اختصاص یافته و از این حیث شوراییان را متوقع تر کرده است.

طی سال های متمادی بر سر اینکه شورا خود نهاد نظارتی تلقی شده و رای مردم پشتوانه محکمی برای بُعد تصمیم گیری و نظارتی شوراست بحث و جدل فراوان بوده است. همچنین تلاش برای تصویب قوانین و ابلاغ آیین نامه هایی برای افزایش اختیارات شوراها و کاهش اقدامات مداخله جویانه به ویژه در حوزه نظارت بر مصوبات و عملکرد شوراها همواره ادامه دار بوده است.

طی روزهای اخیر شاهد تشدید تلاش ها و برگزاری نشست های مشترک بین شورای فرادست یعنی شورای عالی استان ها و بازرسی و دیوان عدالت اداری بودیم. جلساتی که هدف اصلی از برگزاری آن ها نه افزایش تعامل و همسویی در پیاده سازی قانون، بلکه درخواست کاهش نظارت بر شوراها و تسهیل در تصویب مصوبات و کاهش ایراد اعمال شده بر این مصوبات بوده است.

در چنین شرایطی اما، باید این پرسش را مطرح کرد که چرا شوراها از نظارت برعملکردشان گریزانند و سعی در حذف سازمان های ناظر دارند؟ آیا شوراها به آن درجه از سلامت و توانمندی دست یافته اند که بتوانند با خود نظارتی مسیر را به درستی طی کنند و امکان هرگونه خطا و خسرانی را به صفر برسانند؟

به نظر می رسد در شرایط موجود که پارلمان های محلی، مکانی برای قدرت نمایی و ثروت اندوزی بدل شده اند و امکان بروز هرگونه خطا در بین اعضای شوراها- با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری تصمیمات شهری- وجود دارد حضور پررنگ تر ناظر خارجی در کنار خودنظارتی شورا و نیز هم افزایی نهادهای نظارتی از بازرسی تا دیوان عدالت اداری و.. در کنار جامعه شورایی باید بیش از پیش مد نظر باشد.

افزایش اختیارات شوراها توأم با تشدید نظارت مالی و اداری است که سلامت در مسیر خدمت رسانی به مردم و تعالی جایگاه شورا را به ارمغان می آورد.

* خبرنگار