به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، «وویچک کیلار در برزخ آوانگاردیسم و هالیوود» عنوان فیلم مستندی به کارگردانی آنا وینکلر است که در دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده می‌رود.

این فیلم پرتره‌ای با موضوع «وویچک کیلار» آهنگساز لهستانی است.

این فیلم مستند- پرتره‌ای درباره‌ وویچک کیلار است که طی نیم قرن فعالیت در عرصه‌ موسیقی، آهنگسازی فیلم‌های مشهوری چون «دراکولای برام‌استوکر» فرانسیس فوردکاپولا، «پیانیست»، «مرگ و دوشیزه»، «دروازه نهم» رومن پولانسکی، «سرزمین متعهد»، «پان تادئوس»، «انتقام» آندره‌ وایدا را برعهده داشته است.

کیلار در دسامبر ۲۰۱۳ در کشور لهستان درگذشت.

«وویچک کیلار در برزخ آوانگاردیسم و هالیوود» Wogciech Kilar between Avantgarde and Hollywood به مدت زمان ۷۶ دقیقه، محصول سال ۲۰۱۷ کشور لهستان است و در بخش غیررقابتی مستند- پرتره‌ی جشنواره سینماحقیقت روی پرده می‌رود.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.