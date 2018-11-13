نیم درصد حق کتابخانه ها توسط شهرداری واریز نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عفت باقری صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته کتابخوانی با بیان اینکه فضای مجازی برای موضوع کتابخانی در ارجحیت است، اظهار داشت: کتاب حافظه بشری بوده و تاریخ هزارساله کشور در کتاب ها جمع شده است.

وی با بیان اینکه ترویج کتاب وظیفه دست اندرکاران فرهنگی کشور است تا سطح مطالعه را بالا ببرند، افزود: مشکل گرانی کاغذ و چاپ این روزها در راستای ترویج کتاب مشکلاتی ایجاد می کند.

رئیس اداره کتابخانه های اردستان با تاکید بر اینکه برای ضرورت نشر و گسترش کتاب باید تلاش کنیم تا از همه راه های ارشادی در این زمینه استفاده شود، ابراز داشت: برنامه هایی که برای هفته کتاب خوانی در اردستان تدارک دیده شده بیش از ۵۰ برنامه است.

وی ادامه داد: برنامه هایی همچون نشست کتابخوان، خاطره نویسی، قصه گویی و طرح عضویت رایگان از اهم برنامه های هفته کتابخوانی در اردستان است.

باقری بیان داشت: اردستان دارای۶ کتابخانه در سطح شهرستان است که بیش از ۹۵ هزار جلد کتاب در آنها وجود دارد.

رئیس اداره کتابخانه های اردستان همچنین تعداد عضویت در کتابخانه های شهرستان را سه هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد که هشت درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می دهد و ابراز داشت: تا سال۱۴۰۴ لازم است تعداد اعضای کتابخانه های شهرستان به ۳۵درصد برسد که این مقدارحدود ۱۲ هزار نفر است.

هیچ واریزی توسط شهرداری ها بابت نیم درصد حق کتابخانه ها نداشتیم

وی اضافه کرد: هیچ واریزی توسط شهرداری ها بابت نیم درصد حق کتابخانه ها در سال ۹۷ واریز نشده است.

احداث دو باب کتابخانه در روستاهای پرجمعیت

باقری همچنین از احداث دو باب کتابخانه در روستاهای پرجمعیت در آینده ای نزدیک خبر داد.